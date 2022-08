Baseball: al via le semifinali play off per la serie A

Le gare di sabato saranno un’occasione imperdibile per tutti i tifosi e gli appassionati del batti e corri isolano e per coloro che non conoscono il Baseball e vogliono semplicemente assistere ad una partita giocata a buoni livelli, tra l’altro consentirà alla squadra di salutare tra le mura amiche le istituzioni cittadine, sindaco e assessori, e gli sponsor che hanno sostenuto la società durante tutto il corso del campionato L’appuntamento con la semifinale play off, al meglio delle cinque gare, è fissato ad Alghero per sabato 27 agosto sul diamante di via Emilia a Maria Pia, il play ball di gara uno sarà alle ore 10, gara due verrà disputata a seguire dopo un’ora dalla conclusione della prima gara. La sfida tra le due squadre proseguirà in Trentino alto Adige nel primo week end di settembre, quando gli algheresi faranno visita al Bolzano, nella trasferta più lunga e difficile della stagione, per la disputa delle altre gare in programma che decreteranno la squadra ammessa alla finalissima per la promozione in serie A."

"La ASD Catalana Alghero ospiterà in casa sabato 27 agosto la semifinale play off per l’accesso alla serie A Baseball 2023; gli avversari del primo turno saranno i portacolori del Bolzano, compagine classificatasi al secondo posto del girone B e accoppiata ai catalani in virtù della regola federale che prevede che ad affrontarsi nelle fasi conclusive del campionato siano squadre di gironi differenti di serie B, in base al loro piazzamento nella stagione regolare. Il Bolzano vanta un record in campionato di 18 vittorie e 9 sconfitte, e si presenta sul diamante di via Emilia forte delle sue certezze; in particolare, di un attacco temibile, grazie soprattutto ai recordman offensivi Bonilla, Bravo Escalona, De Boni e Fragiacomo. I ragazzi del manager Erlys Garrido dal canto loro cercheranno di mettere in difficoltà gli avversari sfruttando soprattutto la compattezza di squadra, con un mix vincente fatto di giovani e giocatori di esperienza nazionale e internazionale, che dai numeri espressi nel corso della stagione pare essere in grado di competere contro chiunque a questi livelli, come dimostra il risultato ottenuto in campionato di 15 vittorie e 13 sconfitte che è valso il terzo posto assoluto nel girone A della serie B nazionale.