Naranja e Kenny si aggiudicano la IV prova del Campionato Vento de l’Alguer 2022

Partenza alle 12:00 con 8-9 nodi di vento in seguito rafficato fino ad oltre 20 nodi che ha impegnato non poco gli equipaggi dei quindici yachts iscritti nelle due categorie SPI e NoSPI. La prima barca a completare il percorso è stata Naranja: con un’ottima performance e con un equipaggio rinforzato per l’occasione dall’esperienza di Giuseppe Paddeu l’Elan 450 timonato dal suo armatore Carlo Camassa ha sbaragliato tutti manifestando appieno e finalmente le potenzialità del team e guadagnando anche in tempo compensato il podio della classe SPI. Ottimo secondo posto per Luna Storta di Tore Soggiu, mentre Gagliarda, vincitrice della I e II prova del campionato si è dovuta accontentare, apparendo un po’ sottotono, del terzo posto. Quarto Su cantu e su entu mentre, per un problema alle vele, si è invece dovuta ritirare Vitamina vincitrice della precedente regata. Primo nella classe NoSPI sia in tempo reale che compensato Kenny di Massimo Galleri e Antonio Nerini, seguito da Ale di Leonardo Acca e Albertone I di Giuseppe Dinapoli.





In serata, presso la sede della L.N.I. di Alghero presenti i rappresentanti dell’Associazione Culturale Giuseppe Freschi, dopo un commosso ricordo del caro Giuseppe prematuramente scomparso qualche anno fa, la premiazione dei vincitori della regata ed il consueto terzo tempo. Sempre con l’organizzazione della Lega Navale Italiana, la stagione velica algherese prevede ora due consecutivi ed intensi fine settimana con il “Re di Sardegna 2022” – Campionato Regionale III Zona F.I.V. di Vela Latina in calendario i prossimi 3 e 4 settembre e le classiche regate costiere Alghero-Bosa e Bosa-Alghero, V e VI tappa del Campionato Vento de l’Alguer 2022, in programma nel successivo week-end del 10 e 11/9.

Domenica scorsa nelle acque di Alghero si è disputata la quarta prova del Campionato Vento de l'Alguer 2022, organizzato dalla locale Sezione della Lega Navale Italiana in collaborazione con il Porto di Alghero, main sponsor della manifestazione. Il comitato di regata presieduto dal giudice Francesco Franceschini ha disposto la linea di partenza tra lo scoglio della Maddalenetta e Fertilia prevedendo dopo un bastone iniziale orientato al vento di ponente - libeccio, un successivo percorso costiero sino a Punta Giglio e ritorno per un totale di 12 miglia.