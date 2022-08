Entrano nel vivo i tornei del circuito del Summerbeach - Disputata la Global Services cup

Un weekend emozionante quello del 6-7 agosto, che ha visto un susseguirsi di set bollenti, combattuti fino all’ultimo punto. Il primo set viene vinto dalla coppia formata da Niola e Monia Agri sembrando in controllo della gara. Nel secondo set vengono fuori le qualità della coppia Nettuno e Carta che mostrano i muscoli andando in vantaggio addirittura 6 a 1 in pochissimi minuti, dominando il set e portando in parità l’incontro. Il terzo e ultimo set è combattutissimo, punto a punto ma viene vinto in rimonta dalla coppia Nettuno e Carta. Al secondo posto si classificano Niola Enrico e Monia Agri. Al terzo posto si piazza la coppia formata da Alexandra Safryghin e Alessandro Andria che hanno sconfitto in una gara vinta per 2 a 0, senza troppi problemi, contro Valeria Fadda e Pasqualino Soggia. Inoltre sabato 6 agosto si sono svolti con una buona partecipazione anche due tornei dedicati alle giovanissime. Uno per le under 12 e uno per le giovanissime under 14.





Tornei che hanno dato ancora più energia e colore al torneo dei più grandi. Prossimo appuntamento, sabato e domenica, 23-24 luglio, con la WebProject Cup di BeachVolley 2x2 maschile e femminile presso la spiaggia lido San Giovanni ad Alghero. La competizione si fa sempre più avvincente, di seguito la classifica parziale del circuito King e Queen of SummerBeach 2022 in lotta per il montepremi finale di 1000 euro.





Di seguito la classifica parziale per il king and queen of summerbeach:





Femminile:





Carta Laura 60 punti

Safryghin Alexandra 45 punti

Marta Fois 30 punti





Maschile:





Nettuno Antonio 105 punti

Niola Enrico 85 punti

Fois Lorenzo 40 punti





I prossimi tornei del circuito Summerbeach:





20-21 agosto torneo maschile e femminile

27-28 agosto torneo del King e Queen of Summerbeach 2022

