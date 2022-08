XX REGATA DI SANT’ELM SOTTO IL SEGNO DI DOMENICO II

Anche questa volta la lancia stintinese Domenico II di Luigi Scotti ed il gozzo Ishtar dell’armatore Giorgio Macciocu timonato nell’occasione da Franco Paddeu hanno confermato il loro incontrastato predominio risultando prima e seconda nella classifica overall e vincitrici delle rispettive classifiche dei raggruppamenti Lance e Gozzi. Sicuramente più performanti e con equipaggi più affiatati non hanno dovuto faticare molto per imporre la loro superiorità. Dietro queste barche, il gozzo Gloria di Michele Mura e timonato da Giuseppe Paddeu e la lancia stintinese-bosana Hormiae - Luigi 1946, lancia recentemente adottata dalla città di Formia e timonata dal suo armatore Giovanni Di Russo. Senza partita ma fortemente simbolica la partecipazione dell’unico veliero in gara Giovanna d’Arco dell’armatore e timoniere Giovanni Delrio e del suo numeroso e giovanissimo equipaggio, i ragazzi della squadra Amatori Rugby Alghero, di cui fa parte anche il figlio di Delrio Giacomo.





Tra i gozzi solo terza Annina 1920 della Sezione L.N.I. di Alghero. Concludono le classifiche delle rispettive classi il gozzo Lucia e la lancia Marcella. In serata nella sede della L.N.I. la proclamazione e la premiazione dei vincitori ed un commosso ricordo del povero Giuseppe Alessandro Paddeu: il presidente della Sezione Franco Carossino, i soci e tutti i partecipanti si sono affettuosamente stretti ai genitori Bruno ed Elisabetta, al fratello Antonio e a tutta la famiglia Paddeu ricordando lo sfortunato giovane improvvisamente scomparso pochi mesi fa. Per la vela latina prossimo appuntamento sempre a cura della locale Sezione della L.N.I. il 3-4 settembre con il Campionato III Zona F.I.V. - Sardegna.

Organizzata dalla Sezione di Alghero della Lega Navale Italiana e con la direzione degli ufficiali di regata Fabrizio Monaldi e Francesco Franceschini si è svolta domenica scorsa ad Alghero la XX edizione della tradizionale Regata di Sant’Elm di vela latina - I Memorial Giuseppe Alessandro Paddeu. Le eleganti vele triangolari armate sulle lunghe antenne hanno dato spettacolo nelle acque antistanti le spiagge cittadine di Alghero lungo un percorso costiero di circa 6 miglia che con partenza davanti al Lido di San Giovanni si è sviluppato attraverso due successivi cancelli e sino a Punta Negra e ritorno. Un vento inizialmente da sud di 5-6 nodi in seguito virato a libeccio ed aumentato sino ad 8-9, ha consentito una buona regata agli equipaggi delle imbarcazioni in gara.