Al Summerbeach un weekend di beach volley per tutti

In campo anche le giovanissime, gli under 12 e gli under 16





Nonostante il forte caldo gli atleti hanno dato fondo a tutte le energie per riuscire ad ottenere l’agognata vittoria. Ad aggiudicarsi la Web Project Cup è stata la coppia formata da Enrico Niola e Raffaele D'elia che hanno battuto in finale la coppia composta da Antonio Nettuno e Nicola Arru. Al terzo posto si posizionano Lorenzo Fois e Roberto Piga.





Sabato 23 luglio si sono svolti con una buona partecipazione anche due tornei dedicati ai giovanissimi. Uno per i piccoli under 12 e uno per i giovanissimi under 16. Gli stessi verranno replicati nel weekend del 6 e 7 agosto.





Grande attesa per il prossimo weekend del 30 e 31 luglio. Al Summerbeach si disputerà una tappa nazionale del torneo di beach volley, la cui organizzazione è affidata alla Sottorete in collaborazione con la FIPAV Sardegna.





L'evento è valido per la classifica del campionato sardo della specialità. Con un montepremi di 3000 euro (1500 per gender) si attesta come uno tra più importanti e partecipati eventi di BeachVolley in Sardegna.





Di seguito la classifica parziale dei primi posti del torneo King e Queen of Summerbeach:

Maschile Nettuno Antonio 75 Niola Enrico 60 Fois Lorenzo 40

Femminile Carta Laura 30 Safryghin Alexandra 25 Fois Marta 20

L’ultimo weekend del 23-24 luglio ha visto protagonista il torneo maschile valevole per la Web Project Cup del circuito Summerbeach che determinerà il King e Queen del Summerbeach. Un weekend infuocato che ha visto un susseguirsi di set combattuti fino all’ultimo punto in una prova dove a vincere è stato lo sport.