Alghero Marathon alla prima edizione di "Valledoria corre"

Per l’Alghero Marathon presenti al via Roberto Flore che si è classificato decimo tra i ventisei iscritti della categoria SM45 (31’43 a 4’12/km) facendo registrando, inoltre, il personal best sui 5km. Dopo il secondo posto di categoria della settimana scorsa in occasione della Codrongianos Corre, Palmiro Concas si è ripetuto a Valledoria salendo sul terzo gradino del podio tra gli SM70 sulla distanza dei 5.5km. Gianluca Piras ha partecipato alla gara non competitiva di 3.3km. Il mese di luglio delle gare su strada si concluderà con il sesto trofeo Atletica Pabillonis di sabato 30 sulla distanza di 7.3km da percorre in parte su pista e su strada per un totale di cinque giri da 1450 metri ognuno. Nel primo fine settimana di agosto, infine, appuntamenti sabato 6 con la Corri Uri “memorial Livia” organizzata dalla Atletica San Giovanni nell’ambito della sagra estiva del carciofo e la mattina di domenica 7 con la Corri Limbara organizzata dall’Atletica Tempio lungo un percorso di 6.2km ottenuto tra i sentieri sterrati in località Valliciola Monte Limbara

Caldo afoso ed alte temperature hanno contraddistinto la prima edizione della Corri Valledoria, gara di debutto di un evento podistico ospitato dal comune che si affaccia sul golfo dell’Asinara. Il campione sardo assoluto di cross e dei 10000 metri Francesco Mei (Atletica Olbia), autore di una gara in solitaria chiusa davanti a Simone Pulina ed Emanuele Oggiano, e la sassarese Veronica Pala (Ichnos SS) hanno iscritto il loro nome nell’albo d’oro della manifestazione organizzata dalla Asd Marathon Club Tempio che ha visto la presenza di un centinaio di atleti che hanno sfidato i 34 gradi al momento della partenza, decisamente più alti se si parla di temperatura percepita. Percorso di poco più di un chilometro con sette curve ricavato lungo le strade del centro abitato con partenza ed arrivo dalla piazza del Comune attraversando corso Europa, via Aldo Moro, Guglielmo Oberdan, via Ampurias, via Alghero, via Caprera e ritorno su corso Europa.