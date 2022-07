Le Tigri Baseball Alghero conquistano i campionati regionali giovanili 2022

La collaborazione inoltre con le società Rokets Olbia e Cinghis Nuoro hanno portato in squadra gli ottimi giocatori Simone Simula, Gaia Porcheri, Alberta Sanna e Luigi Fais. I dirigenti ringraziano tutti i genitori per il costante e prezioso supporto alla società e ringraziano gli sponsor Floricoltura Dimarco, Autotrasporti Demontis, Ichnos Pizzeria, Bar Vecchio America, Edil Case, Macelleria Langella, Resnova Edil Europa, Ristorante Paelleria Alamo, Immagine Donna ed Edil Corbia per l'importante e fondamentale contributo economico per la gestione delle attività della società. La rosa dei giocatori della finale regionale under 12 è composta da: Simula, Fresu, Fiori, Furlani, Macias, Porcheri, Deriu, Solinas, Moro, Lai, Marrosu, Sanchez e Cossu.

I Tigrotti Algheresi con un duro lavoro preparatorio e tanta gioia di giocare hanno ottenuto un grande risultato guidati dagli allenatori Norge Heredia, Erlys Garrido Talavera, Lorenzo Cherchi e Emanuele Loi. L'ottimo risultato arriva spinto dal “Progetto Alghero” che mette insieme le due società cittadine, Tigri e Catalana, per unire le forze sia sul campo da gioco che nella gestione congiunta delle attività, amplificata dalla notevole attività non agonistica nelle scuole elementari cittadine del 1° e 2° istituto comprensivo.