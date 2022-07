Alghero: Il beach volley in programma al Summerbeach Village tutti i weekend

Sono aperte le iscrizioni per Global Services Cup, il prossimo Torneo categoria Misto 2x2 Open che si svolgerà sabato e domenica16/17 luglio. I tornei si alterneranno ogni weekend. I migliori classificati nei tornei settimanali vinceranno il titolo di “King e Queen of SummerBeach 2022” e un premio finale del valore di 1000€.





L’ultimo weekend del 9-10 luglio ha dato il via al circuito Summerbeach per il trofeo King e Queen. Il primo torneo è stato tutto al maschile mentre il prossimo che sarà già il prossimo weekend, quello del 16-17 luglio sarà un torneo misto.

Ogni fine settimana ci sarà un torneo del circuito che accompagnerà atleti e appassionati fino alla fine dell’estate





Durante la 18° edizione del SummerBeach Village di Alghero, inoltre, si terrà, nel weekend del 30 e 31 luglio sulla spiaggia di San Giovanni, una tappa nazionale del torneo di beach volley, la cui organizzazione è affidata alla Sottorete in collaborazione con la FIPAV Sardegna. L'evento è valido per la classifica del campionato sardo della specialità. Con un montepremi di 3000 euro (1500 per gender) si attesta come uno tra più importanti e partecipati eventi di #BeachVolley in #Sardegna. Di seguito la classifica parziale del torneo King e Queen of Summerbeach: 1 class Guido Enrico e Enrico Niola 30 punti 2 class Luca Onesti e Aldo Vaquer 25 punti 3 class Fabio Sanna e Antonio Nettuno 20 punti 4 class Leonardo Carta e Andrea Biddoccu 15 punti

Il Summerbeach Village ha aperto da poco la sua XVIII edizione con un evento nazionale di beach rugby nazionale organizzato in sinergia tra la Amatori Alghero, la ASD Sottorete e la FIR. Ma questo è soltanto l’inizio. Nello scorso weekend si è svolto il primo torneo del circuito Summerbeach che ogni fine settimana offrirà sport e spettacolo sul lido San Giovanni di Alghero.