Una vittoria strepitosa per Amatori Rugby Alghero nell'ultima gara di campionato





Una partita importante per determinare la sesta posizione in classifica, condivisa pari merito con Settimo Rugby Torino, che scivola in settima posizione. Sono ben 29 i punti totalizzati durante questa stagione, dagli atleti giallorossi. Una stagione di ripresa dopo una pausa forzata dalle misure restrittive della pandemia, ricca di cambiamenti nell'organico, che ha tuttavia regalato grande soddisfazione alla società.





Player of the match Del Rio, atleta algherese autore di una meta prodigiosa.

Una vittoria strepitosa per Amatori Rugby Alghero. Grinta e determinazione sfoggiati sin da subito, la prima meta ad opera del pilone Cataldi, arriva al 3' di gioco. Una serie di belle azioni, hanno emozionato il pubblico di casa, presenti oltre trecento spettatori il sindaco Mario Conoci e gli sponsor al completo.