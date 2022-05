Amatori Rugby Alghero vince in trasferta contro Pro Recco





Appuntamento domenica 8 Maggio in casa, nei campi sportivi di Maria Pia, per l'ultimo appuntamento di calendario: sfida con VII Torino, che staziona in classifica pari punti (24) di Amatori Rugby Alghero.

Amatori Rugby Alghero vince in trasferta contro Pro Recco, nella XVII giornata di campionato. Portati a casa quattro preziosi punti, che fanno salire il punteggio a +24. Una partita che ha visto l'atleta argentino, Ciro Alvarado come protagonista, autore solista di ben quattro calci di punizione e una meta (trasformata) si attesta come calciatore giallorosso più preciso della stagione.