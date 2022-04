Gli atleti Master in gara dovranno percorrere 45 Km con un dislivello in ascesa complessivo di circa 1300 metri. Un percorso più breve, con 16 Km e 500mt di dislivello, sarà riservato alle categorie Esordienti e Allievi, e infine, per chi vorrà fare un giro non agonistico, sarà possibile seguire l’escursione, un percorso che abbraccia Cala della Barca e i principali sentieri del Parco di Porto conte. Il ritrovo sarà alle 8:30 in Località tramariglio, presso il piazzale adiacente la sede del Parco di Porto Conte, la partenza del gruppo agonistico sarà per le 9:30 e l’arrivo previsto intorno alle 13:00, dopodichè si svolgeranno le premiazioni e i ringraziamenti di rito. Tutte le info sulla pagina Facebook di Alghero Bike

Domenica 8 maggio si svolgerà ad Alghero la gara ciclistica di Mountain Bike Point To Point, 2° Granfondo del Timidone. Ospitata all’interno del Parco di Porto Conte, in uno spettacolare palcoscenico naturale che abbraccia la baia di Porto Conte, Il Tramariglio, Cala Dragunara, il monte Timidone fino ad arrivare nei sentieri costieri di Porticciolo e Porto Ferro con le sue suggestive calette. La gara sarà valida come 3° ed ultima prova circuito ”Granfondo Sardinia Cup 2022” e 5° prova circuito ”Granfondo Calendario Regionale 2022”.