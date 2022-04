L'Amatori Rugby Alghero parte forte ma cede nel finale contro la Promotica Centurioni

La partita d'andata aveva visto i giallorossi vincitorici sui padroni di casa. Serie A: girone 1, XVI giornata Domenica 24 aprile 2022, ore 14:30 campo sportivo Maria Pia, Alghero. Amatori Rugby Alghero - Promotica Centurioni 15-26 (15-0) Marcatori: 16' cp May (3-0) 20' m Del Rio (10-0) 30'm Del Rio (15-0) 46' m Montilla T (15-7) 60' m Montilla T (15-14) 75' m Montilla T ( 15-19) 78' m Montilla T (19-26) Amatori Rugby Alghero : May, Deligios, Serra, Gastaldo (74' Toniolo), Del Rio (64' Alvarado) Cipriani, Izzo, Fine, Canulli, Gabbi (41' Ilie) Tveraga, Lo Pilato (60' Capozucca) Macchioni (40' Stefani ) Spirito (64' Marchetto) Cataldi. A disposizione: Marchetto, Stefani, Capozucca, Ilie, Solinas, Di Stefano, Alvarado, Toniolo. Allenatore: Marchetto Cipriani Promotica Centurioni: Alegiani (70' Frati) Parrino (45' Russo) Armanasco, Casini (45' Bronzini) Garcia Medici, Muzzi, Gazzoli, Berardi, Ospitalieri (70' Roncon- 78' Cantoni) Suttor, Seye (66'Pontanari) Zanatta, Montilla M, Montilla T, Datola (66' Pilani) A Disposizione: Pilani, Saccà, Cantoni, Pontanari, Roncon, Frati, Bronzini, Russo. Allenatore: Bonacina. Arbitro: Taggi (Roma) Cartellini: 50' giallo Datola(P.C.) Calciatori: May 2/3 Muzzi 3/5 Giornata soleggiata e ventosa centocinquanta spettatori. Punti conquistati in classifica: 0-5 Player of the match: Montilla T (Promotica Centurioni)

Dopo aver dominato per tutto il primo tempo (15-0) Amatori Rugby Alghero cede nel secondo, permettendo agli ospiti Promotica Centurioni, di chiudere il match 15-26 e +5 punti in classifica.