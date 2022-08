Abbigliamento da lavoro: perché è importante per la propria attività

L’utilizzo dell’abbigliamento da lavoro risponde, anzitutto, ad esigenze di carattere pratico e funzionale; in determinati contesti, infatti, è indispensabile che i lavoratori indossino una divisa o indumenti tecnici, in maniera tale da poter espletare le proprie mansioni in completa sicurezza.

La normativa di riferimento (D. Lgs. n. 81 del 2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) definisce come “dispositivi di protezione individuale” (DPI) “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o piu' rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonche' ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”. Di contro, lo stesso dispositivo specifica che gli indumenti e le uniformi che non sono destinati specificamente alla protezione del lavoratore non rientrano nella definizione di DPI.

Pertanto, l’abbigliamento da lavoro rappresenta un dispositivo di protezione individuale solo se presenta caratteristiche tali da garantire un’adeguata protezione dai rischi connessi allo svolgimento di una determinata mansione. Al contempo, costituisce un risorsa utile da altri punti di vista, legati soprattutto alla promozione dell’immagine dell’azienda e dei prodotti e servizi commercializzati da quest’ultima nonché al customer care.

Fare visual marketing tramite capi di abbigliamento personalizzati

Nel loro piccolo, abbigliamento e divise personalizzate, specie se confezionati da aziende specializzate come Gedshop, possono essere sfruttati anche a scopo di marketing. Applicando una riproduzione a stampa (o con altra tecnica) del logo o del marchio aziendale sui capi indossati dai dipendenti - soprattutto se a contatto diretto con la clientela - contribuiscono a consolidare l’identità visiva del brand; nello specifico, la ‘brandizzazione’ favorisce la differenziazione rispetto alla concorrenza agli occhi degli osservatori e, di riflesso, dei potenziali clienti.

In aggiunta, l’abbigliamento personalizzato consente di aumentare la visibilità del brand, così come farebbe - ad esempio - un cartellone pubblicitario. Sfruttando i principi del visual marketing, inoltre, è possibile fare di un semplice indumento un mezzo per veicolare un messaggio preciso, in grado di esprimere i valori e la mission propri dell’azienda. La qualità del prodotto, sia estetica che materiale, viene proiettata, per associazione, sul marchio; in altre parole, un capo di buona qualità è percepito come l’espressione di un’azienda ‘di qualità’, attenta al dettaglio ed alla propria immagine. Questi meccanismi, com’è facile intuire, possono influire in maniera positiva anche sulla reputazione del brand.

L’abbigliamento da lavoro come leva di customer care

Capita spesso, entrando in un negozio di una catena o un franchise, di vedere i dipendenti indossare lo stesso capo di abbigliamento (una camicia, una polo, una felpa o altro), contraddistinto da una personalizzazione. In altre parole, i singoli indumenti sono confezionati con le medesime caratteristiche: la foggia, il colore, il tessuto e, non meno importante, la riproduzione del logo o del marchio dell’azienda o del brand.

Si tratta di una prassi estremamente diffusa, alla quale spesso non si fa neanche caso tanto è comune. Ciò nonostante, rappresenta una scelta strategica, che ha una funzione ben precisa: rendere il personale in servizio immediatamente riconoscibile da parte della clientela. A tal proposito, basti pensare al caso di un grande supermercato: gli addetti e i banconisti sono facilmente identificabili grazie all’abbigliamento, che si contraddistingue per una connotazione grafica e cromatica ben precisa. Questo aiuta i clienti ad individuare agevolmente l’addetto (o il commesso, nel caso di negozi o boutique) a cui rivolgersi per richiedere informazioni, visionare un prodotto o ricevere l’assistenza di cui ha bisogno. Da questo punto di vista, l’uso di abbigliamento personalizzato rientra a tutti gli effetti tra i servizi di customer care, una leva utilizzata dalle aziende per migliorare l’esperienza di acquisto in shop dei consumatori ed accentuare la fidelizzazione del cliente.