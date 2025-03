L'opinione di Dambra: Cagliari, questi sono 3 punti d'oro in chiave salvezza

Nel lunch match valevole per la 30^ giornata di Serie A, il Cagliari batte per 3-0 il Monza davanti ai propri tifosi dopo circa 2 mesi. Con questo successo, i rossoblù salgono a 29 punti e a +6 dall'Empoli (che ha pareggiato 1-1 sabato a Como), sempre terzultimo.

Formazioni: Nicola recupera in extremis Zappa, Coman e Luvumbo. L'unico indisponibile è Obert. Il tecnico 52enne ripropone la difesa a 3 vista contro la Roma il 16/03 scorso con Palomino, Mina e Luperto. A centrocampo ci sono Adopo e Prati con Zortea e Augello sugli esterni, mentre Viola e Felici agiscono dietro Piccoli.

Nesta invece disegna il suo Monza con il 3-5-2: in attacco il duo formato dall'ex Keita Baldé e Dany Mota. Arbitra il signor Fourneau di Roma 2.

Nel primo tempo, oltre ad alcuni scontri tra giocatori, si è visto un Cagliari sottotono. Palomino (fuori ruolo) giocava nel centrodestra ed è stato secondo me infausto per il semplice fatto che lui è mancino e ha sbagliato un sacco di passaggi mescolati ad alcune ingenuità, a cui ha rimediato poi nella ripresa giocando meglio.

Al 7' Viola, servito da Zortea, spreca di testa la palla del vantaggio. 4' dopo Palomino commette una cappellata servendo Castrovilli che serve in area Dany Mota, ma calcia fuori. Al 29' ancora i brianzoli spingono: D'Ambrosio calcia in area su invito di Kyriakopoulos da sinistra, ma Caprile ci mette i pugni. 7' dopo Bianco tira da fuori ma il portiere rossoblù blocca senza problemi.

Il Cagliari si rifà vivo al 42' con Piccoli che serve Viola ma non sfrutta un erroraccio di Akpa Akpro: il n°10 del Cagliari calcia ma trova la deviazione di Castrovilli in angolo. Dopo 2' di recupero si va a riposo sullo 0-0.

Nella ripresa il Cagliari cambia mentalità e trova il gol del vantaggio al 49' con un gran colpo di testa di Viola su cross di Augello. Al 60' Nicola mette Gaetano e Luvumbo per Viola e Felici. Al 70' l'angolano punta un avversario e da sinistra fa partire un tiro-cross che spaventa Turati. 3' dopo i rossoblù raddoppiano con una perfetta punizione dal limite di Gaetano, segnalata dall'arbitro per un fallo su Luperto.

Nei minuti finali di partita succede di tutto: all'88' il Cagliari sfiora il 3-0 con Gaetano che calcia addosso a Turati su invito di Adopo e sul tap-in Pavoletti (dal 76' per Piccoli) mette fuori. Un minuto dopo il Monza è a un passo dal riaprire la gara in due circostanze: prima Ganvoula salta Caprile ma viene fermato da Mina e poi l'ex Napoli si oppone coi piedi su un tiro di Caprari. Nei 4' di recupero concessi, Pavoletti scheggia di testa la parte alta della traversa, ma al 92' Luvumbo chiude del tutto l'incontro segnando il definitivo 3-0, battendo Turati all'angolino su invito di Gaetano.

Questi sono stati 3 punti importanti e domenica prossima (6/04 alle 15) i rossoblù saranno di scena al "Castellani" per un altro scontro salvezza a Empoli. Il Cagliari è chiamato per forza di cose a fare punti per poter navigare in acque più tranquille in vista del finale di stagione.