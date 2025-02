Pagella cantanti e canzoni cover quarta serata Sanremo 25

Fiori rosa, fiori di pesco

Rose Villain con Chiello

VOTO: 5

Il capolavoro di Battisti-Mogol meriterebbe rispetto e profondità, non una scenetta da teen drama. Sorrisi, ammiccamenti e atmosfera da commedia romantica di serie B. Lei talmente immersa nella parte che riesce a cantare "Fiori rosa, fiori di PASCO". A quel punto, avrei voluto esclamare "No Maria, io esco!". Chiello? Anche meno.

Angelo

Modà con Francesco Renga

VOTO: 3

Rubrica: "Cover con l'autore". Peccato che il risultato sia più vicino a un esperimento fallito che a un omaggio sentito. Intro rock completamente fuori contesto per un pezzo che dovrebbe essere intimista. L'autore ci prova a rianimarla, ma è come tentare di far ripartire una macchina senza motore.

The Sound of Silence

Clara con Il Volo

VOTO: 0

The Sound of Silence? Magari. Sarebbe stato un sollievo rispetto a questo scempio. Quando smetteremo di portare canzoni straniere nella serata cover del Festival della CANZONE ITALIANA? La prossima volta direttamente un medley in esperanto.

Tutto il resto è noia

Noemi e Tony Effe

VOTO: 3

Tony Effe ancora in lutto per la de-brandizzazione della sera prima, oltre a dissare Carlo Conti su un post, sfodera tutta la sua romanità, peccato che per fare Califano serva una cosa chiamata "credibilità". Lui inascoltabile anche con l'autotune, Noemi cerca di salvare il salvabile ma sembra un'insegnante che corregge i compiti degli asini.

La nuova stella di Broadway

Francesca Michielin e Rkomi

VOTO: 6

Lei ha già dato con le scale e si siede al pianoforte. Carini come due protagonisti di un musical liceale. Piacevoli, ma nulla per cui strapparsi i capelli.

Nel blu, dipinto di blu

Lucio Corsi con Topo Gigio

VOTO: 10

Il duetto più assurdo e geniale della serata. Un classico inossidabile che tutti conoscono, rivisitato con Topo Gigio, che Modugno stesso aveva doppiato. Un poeta televisivo. Outsider vero.

If I Ain't Got You

Serena Brancale con Alessandra Amoroso

VOTO: 3

Continuiamo con la crociata "Sanremo: Festival della canzone straniera". Come se non bastasse, hanno scelto un pezzo irraggiungibile. Risultato? Una disfatta totale nonostante il talento delle due. Conti ironizza: "Alicia, paura eh?". Sì, ma non nel senso che intendeva lui.

Say Something

Irama con Arisa

VOTO: 5

Say Something? Io dico "Basta". Arisa e Irama non c'entrano nulla con questo pezzo, le voci non si incastrano, l'interpretazione è carica come un monologo shakespeariano fuori luogo. E ancora una volta: che senso ha portare pezzi stranieri a Sanremo?

La voglia, la pazzia

Gaia con Toquinho

VOTO: 6,5

Idea coraggiosa, perché dopo Vanoni farlo in Italia è un azzardo. Toquinho salva la performance. Il risultato è piacevole, ma certe sbavature si fanno sentire.

Rossetto e caffè

The Kolors con Sal Da Vinci

VOTO: 3

Esibizione autoreferenziale e dimenticabile.

L'emozione non ha voce

Marcella Bella con Twins Violins

VOTO: 8

Marcella gioca in casa, ci regala una delle esibizioni migliori della serata.

Yes I Know My Way

Rocco Hunt con Clementino

VOTO: 6

Omaggio sincero a Pino Daniele, ma il rischio di trasformarlo in una sigla anni '80 è dietro l'angolo. Meglio la musica delle parti cantate. Si salva, ma senza entusiasmare.

Io sono Francesco

Francesco Gabbani con Tricarico

VOTO: 6,5

Gioco di omonimie e un gran pezzo. Gabbani domina, Tricarico ne esce male come un maglione lasciato nel cassetto. I bambini sul palco non ho compreso il perché.

Skyfall

Giorgia con Annalisa

VOTO: 5

Voci pazzesche, ma scelta di cover senza senso. Bondiano sì, Sanremese no. Brave, ma fuori contesto. E ribadisco ancora l’insensatezza di portare pezzi stranieri al festival.

La cura

Simone Cristicchi con Amara

VOTO: 5

Iniziano con un salmo in aramaico, ma poi si perdono in un'interpretazione troppo teatrale. Peccato, perché la canzone meritava di più.

Overdrive

Sarah Toscano con Ofenbach

VOTO: 4

Musica universitaria, senza senso a Sanremo. Passiamo oltre? Per favore.

L'estate sta finendo

Coma_Cose con Johnson Righeira

VOTO: 6-

Si divertono, ci fanno divertire. Nostalgia anni '80 ben piazzata. Peccato che l’estate sia finita da un pezzo per cui alla fine è rimasto il sapore delle castagne assaggiate in agosto.

Che cosa c'è

Joan Thiele con Frah Quintale

VOTO: 7

Interpretazione tenera, tocco soul, bel tributo a Gino Paoli. Bene così.

Il pescatore

Olly con Goran Bregovic

VOTO: 5

Sembra il cugino della sposa brillo che rovina il karaoke. Aggiungere "lai-lalla-la" è un crimine. Daspo sanremese immediato.

A mano a mano / Folle città

Elodie e Achille Lauro

VOTO: 8

Strana coppia, ma funziona. Sexy, energici, una delle poche performance da ricordare.

Quando

Massimo Ranieri con Neri per Caso

VOTO: 5

Potenziale alto, resa piatta. Già visto.

Un tempo piccolo

Willie Peyote con Tiromancino

VOTO: 5

Buona idea, realizzazione anonima. Passiamo oltre.