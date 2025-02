PAGELLA LOOK SANREMO – QUARTA SERATA

Carlo Conti

Lo stile monacale dell'Ariston raggiunge l'apice. Manca solo l’aureola e lo mettiamo in teca a Lourdes. Un lampo di luce? Forse, ma era solo il riflesso dei riflettori sulla fronte lucida.

Voto: 6 ½

Roberto Benigni

Vestito buono, atteggiamento da cena con i suoceri, sorriso da "ho dimenticato di pagare il bollo dell’auto".

Voto: 6

Rose Villain & Chiello

Lei? Una fenice caduta nel trucco di Carnevale. Lui? Un passante capitato per caso.

Voto: 4/5 lei, 6- lui

Mahmood

Il power dressing incontra la falegnameria: quelle spalline servono per trasportare travi di quercia?

Voto: 7+

Francesco Renga & Kekko dei Modà

Renga, impeccabile da manuale. Kekko invece sembra pronto a timbrare il cartellino in un call center di provincia.

Voto: 7 il primo, 4 ½ il secondo

Geppi Cucciari

Toni neutri, vestito che sembra dire "non mi stressate, devo solo far ridere". Però più che Marras, sembra "Marras poco convinto".

Voto: 6

Clara con Il Volo

Una sposa e tre testimoni. Se non fosse Sanremo, sembrerebbe la scena iniziale di un film romantico trash su Netflix.

Voto: 6 ½

Tony Effe & Noemi

Lui si presenta con l’eleganza di uno che ha appena schivato un controllo antidroga. Lei? Classe e paillettes, si salva con dignità.

Voto: 6 ½ lui, 7+ lei

Lucio Corsi con Topo Gigio

Sembra uscito da una fiaba felliniana, con la tenerezza di un cucciolo di panda in braccio a una nonnina.

Voto: 8

Francesca Michielin con Rkomi

Carini come due criceti ben pettinati, ma il giorno dopo nessuno si ricorderà cosa indossavano.

Voto: 6

Serena Brancale & Alessandra Amoroso

Un crossover tra Anna Oxa e Paola Barale che nessuno aveva chiesto, ma che comunque è arrivato.

Voto: 5

Gaia con Toquinho

Vestita da dea pronta a conquistare il Pantheon, ma con un filo di stoffa in meno avrebbe dichiarato guerra al Vaticano.

Voto: 7,5

Irama con Arisa

Il dress code è "gotico divertente", ma più che Dracula sembra un emo nel suo primo giorno di scuola.

Voto: 7-

Marcella Bella

Talmente rossa che il Conclave potrebbe eleggerla Papa.

Voto: 8

The Kolors con Sal Da Vinci

"Fa caldo, arieggiamo l’ascella". Nuova moda estate 2025: la camicia che garantisce una brezza marina permanente.

Voto: 6 Da Vinci, 4 ½ Stash

Rocco Hunt & Clementino

Vestiti con il carisma di un banco del mercato alle 19:00.

Voto: 6---

Francesco Gabbani & Tricarico

Andare in bianco, ma con classe. Per fortuna non sembrano neppure gelatai.

Voto: 7,5

Mahmood in Swarovski (2° look)

Scintilla come una pietra tombale sotto il sole di mezzogiorno.

Voto: 7

Giorgia con Annalisa

Oggi mi sforzo, domani forse mi impegno di più.

Voto: 6 ½

Geppi Cucciari (secondo look)

Le formiche sul vestito vedono l’Ariston per la prima volta. Che privilegio.

Voto: 7,5

Sarah Toscano

Leggings, guanti... stilista, mettiti gli occhiali per favore.

Voto: 4

Simone Cristicchi & Amara

Un equilibrio precario tra eleganza e delirio sartoriale.

Voto: 6+

Coma_Cose con Johnson Righeira

I Coma_Cose riescono a vestirsi decentemente. Johnson invece pare uscito da un provino per i Minions.

Voto: 10 loro, 5 lui

Mahmood in Maison Margiela (3° look)

Le tarme hanno vinto questa battaglia.

Voto: 6-

Olly

Classico e preciso, anche se quei pantaloni larghi sembrano rubati a un manichino di Zara.

Voto: 7+

Elodie & Achille Lauro

Atmosfera "abbiamo dormito troppo e ci siamo infilati l’accappatoio chic".

Voto: 7 lei, 8,5 lui

Joan Thiele & Frah Quintale

Sufficienza senza infamia e senza lode, come una minestra riscaldata.

Voto: 6

Massimo Ranieri & Neri Per Caso

Classico, rassicurante, crooner style al 100%.

Voto: 7

Willie Peyote, Ditonellapiaga & Federico Zampaglione

Effetto camaleonte: scenografia blu, loro blu, tutto blu. Lei, in compenso, rischia di scartavetrarsi le mani sul vestito.

Voto: 6,5 in tre

Brunori Sas, Dimartino & Sinigallia

Brunori impiegato modello, Dimartino si prende troppo sul serio, Sinigallia fa il ribelle.

Voto: 6

Fedez & Marco Masini

Total black: Fedez ci prova, Masini gli dà lezioni di stile senza sforzo.

Voto: 6- e 7,5

Mahmood in Jil Sander (4° look)

La cintura "giorno-notte" è l’accessorio must have per indecisi cronici.

Voto: 6

Bresh & Cristiano De André

Stile promosso, colori rivedibili.

Voto: 7- Bresh, 6- De André

Geppi Cucciari (terzo look)

Si chiude col botto, in un rosso che spacca.

Voto: 9