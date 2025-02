L'opinione di Dambra: Cagliari, 3 punti importanti nonostante la sofferenza

1° T: Dopo 2' il Cagliari ci prova con Viola di testa su cross di Augello ma non inquadra la porta. La squadra rossoblù ha sofferto troppo il palleggio dei parmensi, specialmente il centrocampo perché ha fatto alcuni errori clamorosi: infatti, al 9', la punizione di Bernabè termina alta sopra la traversa e all'11' Camara, servito da Sohm, tira da dentro l'area di rigore del Cagliari ma il suo tentativo viene murato da Luperto. Al 22' e al 23' arrivano le prime chance per il Cagliari: Adopo serve sulla sinistra Felici ma il suo sinistro viene parato in corner da Suzuki; sul corner seguente dell'ex Feralpisalò, Mina stacca di testa ma prende il palo. Al 30' Pecchia sostituisce Djuric con Bonny perché il bosniaco ha la peggio dopo uno scontro con Felici. 7' dopo, Augello serve ancora Viola ma il suo tiro viene deviato da Vogliacco in angolo. Viene annullato al 38' un gol di testa a Bonny a causa dell'offside di Camara al momento del cross. Dopo 1' di recupero si va al riposo sullo 0-0.





Nel 2° T, nelle fila del Parma, Pecchia inserisce Man al posto di Cancellieri. Al 51' proprio Man crossa per la testa di Sohm ma il pallone si spegne sul fondo. 3' più tardi il Parma va vicino alla rete: Bonny, contro 4 giocatori rossoblù, semina il panico in difesa e calcia in area colpendo il palo esterno. Il Cagliari trova il gol al 57': cross da sinistra del solito Augello per Adopo, che trova sulla sua strada Vogliacco, il quale devia la sfera nella propria rete. Poco dopo, su una buona giocata di Gaetano (dal 54' per Viola), Zortea tenta la conclusione ma è imprecisa. Felici al 62' raccoglie un cross di Zappa da destra ma il suo piatto viene bloccato da Suzuki. Al 68' Nicola fa esordire il neo-arrivato Coman (con la maglia n°9) per Felici e, dopo 2' dal suo ingresso in campo, realizza su assist di Gaetano un bellissimo gol da fuori area con un destro potente sul primo palo che trafigge Suzuki. Per essere all'esordio in Serie A, niente male! Ma non è finita qui: Bonny al 76' calcia ma la difesa rossoblù mette in angolo: ed è proprio dall'angolo successivo che il Parma accorcia le distanze al 78': corner battuto corto con Bonny che crossa per Leoni, il quale stacca di testa e batte Caprile. All'83' Nicola mette Marin, Pavoletti e Deiola per Makoumbou, Piccoli e Adopo. Su cross di Marin all'86', Pavoletti ci prova in rovesciata ma la palla termina fuori. Dopo 5' di recupero finisce la partita nonostante Pecchia abbia tentato il tutto per tutto per recuperare il risultato. Finisce 2-1 per il Cagliari.





Nel prossimo turno i rossoblù saranno impegnati sul campo dell'Atalanta (impegnata mercoledì 12 in Champions per l'andata dei play-off contro il Brugge) sabato 15 febbraio. Fischio d'inizio alle ore 15.

Dopo due KO di fila contro Torino e Lazio, il Cagliari batte 2-1 il Parma e conquista 3 punti fondamentali in chiave salvezza salendo, per il momento, al 13° posto a quota 24 punti e a +4 dallo stesso Parma (ora in zona retrocessione a 20 pt). In questo turno, tranne il Lecce (0-0 in casa contro il Bologna), hanno perso tutte le dirette concorrenti: Como, Verona, Empoli, Venezia e Monza. Nicola recupera tra i convocati Luvumbo dopo circa due mesi ma oggi è rimasto in panchina. Formazioni: il Cagliari scende in campo con il solito 4-2-3-1: Zortea, Viola e Felici agiscono dietro Piccoli. Idem il tecnico dei parmensi Pecchia: alle spalle di Djuric, i tre dietro sono Cancellieri, Bernabè e Camara. Arbitra Di Bello di Brindisi.