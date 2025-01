Cagliari: Via Roma trasformata in un Gioca Jouer

Non me la prendo contro Boeri, fa il suo lavoro e deve monetizzare, quello che mi ha fatto sanguinare sono gli applausi scroscianti alla conferenza stampa di presentazione del progetto da parte dell'intera partitocrazia (sia di destra che di sinistra) In pochi hanno fiatato, lo ammetto ma in grave ritardo, l'attuale sindaco Zedda ha alzato il ditino e si è accorto che qualcosa di quel progetto non è andata tutto alla perfezione. Dove la facciamo passare la metro? Altri lavori per bucare la già disastrata via Roma? Sempre Zedda con il ditino alzato... E la questione delinquenza notturna? bosco Urbano al buio per i loro loschi affari? Ma in molti si son chiesti ma che ci fanno quegli attrezzi ginnici in mezzo alla passeggiata, tra le due strade più trafficare d'Italia? Serviranno per respirare più smog? Nella foto, ho messo una foto della passeggiata del 2021 appena ristrutturata dall'ex Sindaco Truzzu e devo dire che non mi era dispiaciuto più di tanto quel lavoro, bastava qualche panchina, parcheggio per monopattini e bici. Parliamo del verde nella prima foto la passeggiata era caratterizzata da quegli splendidi alberi di Giuda che in fioritura, rendevano spettacolare la via Roma. Tolti senza pietà per metterci alberi allergici all'aria salmastra, Si contro ogni storia, via Roma è diventata un gioca Jouer con la speranza da parte dell'ex sindaco di vedere Jennifer Lopez fare ginnastica dopo essere scesa dal barcone (con la speranza di non essere tranciata dalle auto a tutta velocità che scorrono nel lungomare).

Potrei scrivere tante cose ma sono stufo tanto la partitocrazia ha sempre ragione. Fanno sempre di testa loro, gli assessori lo catapultano sulle sedie sbagliate per accordi di partito, sennò crolla la torre di Babele e non per competenza. E non è stato facile farsi convincere dall' Astronave Star che si è messo in testa che la via Roma dovesse divenire un bosco urbano come se fosse Barcellona o Bastia che ha il traffico veicolare sottoterra. Forse in quel caso avrebbe avuto più senso. Ma siccome le star non ragionano sulla storia millenaria delle città storiche e gli assessori se ne fregano e lasciano fare, le Star vogliono sempre lasciare il loro segno, quasi come un pasticcio un tag, per poter dire" qua ci ho messo la mia firma".