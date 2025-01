L'opinione di Dambra: Uno straordinario Caprile inchioda il "Diavolo" sull'1-1

La partita: il Milan di Conceiçao parte forte ma, al 7', il Cagliari ci prova con un cross di Zappa a cercare Viola ma il n°10 rossoblù tenta una giocata in acrobazia con la sfera che termina alta. Nei primi 30' è stato il Milan ad aumentare i giri del motore: Caprile, il nuovo portiere rossoblù arrivato dal Napoli, ha bloccato almeno 3 tiri del Milan: al 9' blocca in 2 tempi un tiro di Leão, al 18' su Pulisic e al 20' su Reijnders. Nel mezzo, al 14', su un corner di quest'ultimo, Théo Hernandez tenta un tiro al volo ma trova il corpo di Zappa che si oppone in angolo. Dal 36' in poi, il Cagliari emerge e crea qualche grattacapo al Milan: Zortea, sulla destra, crossa rasoterra per Viola tutto solo ma viene bloccato in tackle da Calabria. Al 40' arriva la 1° vera chance per il Cagliari: Felici, da sx, fa partire dal limite dell'area un destro a giro ma Maignan compie un intervento straordinario con la mano di richiamo. Si va al riposo sullo 0-0 e senza recupero.





Nella ripresa si riparte con gli stessi 22 del 1T. I rossoneri però ripartono con lo stesso atteggiamento avuto ad inizio match: al 47' Pulisic calcia dal limite con il destro ma il pallone si stampa sulla traversa e al 50' Morata, su invito di Théo, calcia in area ma trova la deviazione in angolo di Palomino. 1' dopo arriva il vantaggio del Milan: da sx, Théo serve Pulisic: l'americano si coordina al volo trovando la parata di Caprile e il palo ma, sulla ribattuta, Morata (in vantaggio su Palomino) a porta vuota insacca l'1-0. Al 55' arriva il pari del Cagliari: Fofana perde un pallone a centrocampo, Felici recupera palla, scarta il francese e serve a dx Zortea in contropiede che, con un bel diagonale, trafigge un impreciso Maignan e sigla l'1-1. 4° rete stagionale per l'esterno ex Atalanta. Il Milan insiste per vincere ma Caprile compie delle ottime parate su Fofana al 57' e 3' dopo respinge un tiro di Pulisic servito in area da Leão. Al 65' Nicola inserisce Deiola per Viola e, da quel momento, i rossoblù soffrono parecchio l'assedio dei rossoneri. Al 78' entra Wieteska (insufficiente) per Palomino ma al 79' e all'80' Abraham (dal 62' per Musah) mette i brividi al Cagliari: prima, su cross di Jimènez (dal 63' per Calabria), colpisce alto con il petto e poi, servito in profondità, calcia tutto solo davanti a Caprile che si oppone. Nei 5' di recupero la chance più rilevante è del Milan al 95': su punizione dal limite, il tiro di Théo trova ancora la respinta di Caprile che inchioda il Milan sul pari come letto dal titolo. Per il Cagliari è un buonissimo punto ma serve continuità, a partire dal prossimo impegno alla "Domus" (19/01 alle 15) con il Lecce (da non sottovalutare) dell'ex Giampaolo. Bisogna continuare così e giocare le partite a viso aperto contro tutti. I migliori del match sono stati Caprile, Zortea, Felici e Piccoli, il quale dev'essere coadiuvato da un'altra punta che possa arrivare (si spera) in questa sessione di mercato. Vogliamo certezze, perché per la salvezza c'è ancora tanto da lavorare.

Inizia il girone di ritorno: a "San Siro", un Cagliari ordinato strappa un punto d'oro in chiave salvezza contro il Milan del neotecnico Conceiçao (reduce dal successo in Supercoppa Italiana a Riyadh contro i "cugini" dell'Inter in rimonta) al debutto in Serie A. In giornata c'è stato un cambio del direttore di gara: avrebbe dovuto dirigere il match Marchetti di Ostia ma, per via di un virus intestinale, è stato sostituito da Fourneau. Capitolo formazioni: Conceiçao schiera il Milan con il 4-3-3: in attacco ci sono Pulisic, Morata e Leão mentre Nicola disegna i suoi con il consueto 4-2-3-1 delle ultime settimane: Zortea, Viola e Felici giocano alle spalle di Piccoli, unico terminale offensivo. Con questo pari, il Cagliari resta comunque terz'ultimo a 18 pt, a -1 dal 17° posto occupato da Como e Verona (quest'ultimo impegnato contro il Napoli al "Maradona" nel posticipo della domenica sera).