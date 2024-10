L'opinione di Dambra: Udinese-Cagliari 2-0 – Cagliari, ma siamo scesi in campo?

Al 37', l'Udinese si rende pericolosa con Ehizibue, il cui diagonale viene deviato in angolo da Scuffet. Nicola corre ai ripari inserendo Deiola per Gaetano, ma al 38' i friulani passano in vantaggio: Kamara effettua un cross perfetto dalla destra e Lucca svetta di testa, trafiggendo Scuffet. Il primo tempo si chiude sull'1-0, con un Cagliari in difficoltà e mai pericoloso. Nel secondo tempo, l'Udinese gestisce il vantaggio sfruttando la superiorità numerica. Il Cagliari tenta qualche timida incursione, ma senza creare vere occasioni. Al 64' i friulani sfiorano il raddoppio: Ehizibue viene pescato in area e mette un pallone al centro, Scuffet riesce a deviare, ma Kamara raccoglie e serve Lovric che calcia dal limite, mandando la palla di poco a lato. Al 71' Nicola effettua un triplo cambio, inserendo Lapadula, Luvumbo e Zortea per Piccoli, Adopo e Augello, ma Okoye non viene mai realmente impegnato. Al 78' arriva il definitivo 2-0: Karlstrom serve in verticale Davis, che punta Luperto con un doppio passo e batte Scuffet con un tiro sotto la traversa, siglando la sua prima rete in campionato. La partita si chiude senza ulteriori emozioni. Il Cagliari dovrà cercare un pronto riscatto nella gara di martedì 29 ottobre, quando affronterà il Bologna di Italiano alla Domus (calcio d'inizio alle 18:30).

Al "Bluenergy Stadium" di Udine, il Cagliari cade meritatamente dopo una serie di tre risultati utili, perdendo 2-0 contro l'Udinese di Runjaic. I friulani salgono a quota 16 punti, piazzandosi momentaneamente al 3° posto insieme alla Juventus (in attesa della gara contro l'Inter di domani), mentre i sardi rimangono fermi a 9 punti. Nicola schiera il Cagliari con un 3-5-1-1, con Gaetano alle spalle di Piccoli, mentre Runjaic opta per il consueto 3-5-2, inserendo Kamara al posto di Zemura e Davis in attacco con Lucca. Al 4' Makoumbou, tra i peggiori in campo, commette un fallo tattico su Payero e viene ammonito. Poco dopo, la punizione di Lovric si infrange sulla barriera rossoblù. Il primo tiro in porta arriva solo al 23', quando Davis combina con Lucca, che serve Lovric per un tiro dal limite bloccato a terra da Scuffet. Al 30' Makoumbou, dopo aver perso palla, si fa espellere per doppia ammonizione, atterrando di nuovo Payero lanciato verso l'area rossoblù. Il Cagliari resta in dieci per il resto della gara.