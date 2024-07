L'opinione di Dambra: Spagna trionfa agli Europei 2024 - Sconfitta l'Inghilterra 2-1

Gli spagnoli hanno avuto altre tre o quattro occasioni per raddoppiare, con Dani Olmo (decisivo nel finale con un colpo di testa di Guehi), Morata, Nico Williams e Yamal, ma Pickford si è opposto con successo. Al 65', Bellingham ha tentato un tiro dal limite dell'area, finito fuori di poco. Otto minuti dopo, l'Inghilterra ha pareggiato: Bellingham ha scaricato per il neo-entrato Palmer che, dal limite dell'area, ha beffato Unai Simón con un preciso tiro di mancino. Dopo il pareggio, gli inglesi sono calati e la Spagna ha ripreso il controllo del gioco. All'82', Yamal ha impegnato Pickford, ma quattro minuti dopo, Oyarzabal ha segnato il definitivo 2-1 in spaccata su assist di Cucurella. Lamine Yamal e Rodri hanno ricevuto riconoscimenti individuali: il primo è stato incoronato miglior giovane del torneo, mentre il secondo è stato nominato miglior giocatore. Una vittoria meritata per la Spagna, che ha dimostrato di giocare il miglior calcio del torneo e ha coronato un percorso trionfale con un successo storico.

La Spagna ha conquistato il suo quarto titolo europeo, battendo l'Inghilterra 2-1 nella finale degli Europei 2024, la 17ma edizione della rassegna continentale. Dopo le vittorie nel 1964, 2008 e 2012, la "Roja" ha aggiunto un altro trofeo al suo prestigioso palmarès. Per l'Inghilterra, si tratta della seconda finale consecutiva persa, dopo la sconfitta contro l'Italia nell'edizione precedente. La maledizione dei "Tre Leoni" continua, con il loro unico titolo importante che resta il mondiale del 1966. Il primo tempo è stato caratterizzato da un equilibrio tattico, con poche emozioni e qualche sortita offensiva da entrambe le parti. Il primo tiro in porta è arrivato alla fine della prima frazione con Foden, ma Unai Simón ha bloccato senza problemi. Nella ripresa, la Spagna è entrata in campo con un altro piglio e al 47' è passata in vantaggio: Carvajal ha servito Yamal (17 anni appena compiuti) con un perfetto passaggio sull'esterno, che ha permesso a Nico Williams di fulminare Pickford all'angolino.