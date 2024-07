L'opinione di Dambra: Olanda-Inghilterra 1-2

L'arbitro Zwayer assegna il calcio di rigore dopo un consulto al VAR e Kane fa 1 a 1. Foden sfiora il gol in altre due circostanze: un suo tiro viene salvato sulla linea da Dumfries e poi, su invito di Saka, effettua un tiro all'incrocio che si stampa sul palo. Nella ripresa non ci sono state emozioni e il ritmo della gara è stato mite. Al 65', su punizione di Veerman, Van Dijk con una zampata impegna Pickford che compie un'ottima parata. Attorno al 90' Southgate inserisce Palmer e Watkins per Foden e Kane. Queste mosse si sono rivelate decisive: Palmer serve in profondità Watkins, (attaccante classe '95 dell'Aston Villa) il quale batte Verbruggen con un bellissimo diagonale che sancisce il 2-1 finale.

L'Inghilterra batte meritatamente 2-1 l'Olanda e va in finale contro la Spagna a Berlino, in programma Domenica 14 Luglio (calcio d'inizio alle ore 21.00). Sarà una sfida tra due grandi talenti: Jude Bellingham (2003) e Lamine Yamal (2007). Nel primo tempo si è vista la miglior Inghilterra di tutto l'Europeo: i "Tre Leoni" sono stati determinati e hanno prodotto un buon calcio. Al 7' passano gli "Orange" con Simons che, in pressing su Rice, recupera palla e batte Pickford con un destro da fuori area. Gli inglesi si svegliano e al 18' Dumfries commette fallo su Kane.