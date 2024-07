L'opinione di Dambra: Spagna-Francia 2-1 - Le furie rosse volano in finale agli Europei 2024

Poco dopo, al 25', Dani Olmo segna il 2-1 sfruttando una serie di rimpalli nell'area francese, con una deviazione decisiva di Koundé. Nella ripresa, la Francia cerca di recuperare lo svantaggio con varie occasioni, tra cui un tiro-cross di Dembélé e un colpo di testa di Upamecano. La Spagna, però, si difende bene e resiste agli attacchi francesi, creando a sua volta qualche pericolo con un tiro dal limite di Yamal. Nel finale, la Francia ha tre grandi opportunità per pareggiare, ma Theo Hernández, Mbappé e Griezmann falliscono tutte le occasioni. Il risultato rimane invariato e la Spagna conquista così un posto nella finalissima, dove affronterà la vincente tra Olanda e Inghilterra, in campo oggi alle 21.00 al Westfalenstadion di Dortmund.

La Spagna di De La Fuente supera la Francia per 2-1 in rimonta e accede alla finalissima degli Europei 2024, in programma domenica 14 luglio alle 21.00. Le Furie Rosse, prive degli squalificati Carvajal e Le Normand e dell'infortunato Pedri, hanno mostrato grande carattere contro una Francia determinata. La partita è stata subito vivace: la Spagna parte forte con un colpo di testa di Fabian Ruiz, ma al 9' è la Francia a passare in vantaggio grazie a un perfetto assist di Mbappé per Kolo Muani, che batte Unai Simón di testa. Tuttavia, la Spagna risponde al 20' con un gol del giovane talento Lamine Yamal, che con un bel sinistro a giro sotto l'incrocio pareggia i conti e diventa il più giovane marcatore tra Mondiali ed Europei.