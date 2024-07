L'opinione di Dambra: Francia batte Portogallo ai rigori e avanza in semifinale: Deludono Ronaldo e Mbappè

Mbappé ci prova dal limite, ma Diogo Costa blocca; il Portogallo inizia a spingere e sfiora per due volte la rete: B. Fernandes, servito bene da Cancelo, calcia in diagonale ma Maignan respinge con la mano aperta e poi si ripete sulla botta da distanza ravvicinata di Vitinha, servito da Leão. Con l'ingresso di Dembélé per Griezmann, i transalpini si risvegliano e sfiorano anch'essi il gol con Kolo Muani (murato da Ruben Dias), Camavinga e Dembélé, il quale sfiora l'incrocio con un tiro a giro. Si va ai tempi supplementari e, a livello di occasioni, avrebbe meritato di più il Portogallo perché nel primo tempo supplementare sfiora il gol prima con il deludente Ronaldo e poi con Leão: la conclusione del milanista viene respinta da Upamecano mentre nel secondo tempo supplementare João Felix stacca di testa sull'esterno della rete su cross di Conceição. Finisce 5-3 per la Francia nella sequenza dei tiri dal dischetto: i francesi sono stati infallibili mentre l'errore dal dischetto di João Felix è stato fatale. La Francia sfiderà in semifinale la Spagna martedì 9 luglio alle 21.00, a Monaco di Baviera.

Al Volksparkstadion di Amburgo va in scena la sfida tra i due fuoriclasse, Cristiano Ronaldo per i lusitani e il classe '98 Kylian Mbappé per la Francia. I due hanno deluso le aspettative. Il primo tempo è stato molto equilibrato e senza emozioni. Inizialmente, la Francia è stata aggressiva ma ha fatto errori tecnici negli ultimi venti metri. Si registra solo un'occasione per parte: un tiro da fuori area di Theo Hernández per la Francia e il piazzato di Bruno Fernandes alto sopra la traversa. La ripresa è stata molto più vivace con chance da ambo le parti.