Opinione L'opinione di Dambra: Austria Turchia 1-2 - Ultimo atto degli ottavi di finale di Euro 2024.

Alla "Red Bull Arena" di Lipsia,sotto un'incessante pioggia, la Turchia del nostro connazionale Vincenzo Montella accede ai quarti di finale dopo aver battuto per 2-1 l'Austria. I turchi erano orfani del loro capitano Calhanoglu per squalifica. Dopo 58 secondi la Turchia passa in vantaggio: su corner di Arda Güler, la difesa dell'Austria pasticcia e Demiral in scivolata batte Pentz. Questa è stata la seconda rete più veloce del torneo. L'Austria comincia a farsi avanti e ,infatti, crea almeno quattro chance per andare in parità con Baumgartner e Lienhart. La Turchia invece adotta le ripartenze con i giovani Güler e Yildiz; in generale lotta su ogni pallone in qualsiasi zona del campo. Nella ripresa assistiamo quasi sempre ad un' Austria voltata all'attacco: Arnautovic si fa ipnotizzare a tu per tu con Gunok ma, poco dopo, la Turchia realizza il 2-0 ancora con Demiral sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Al 66',sempre da corner, l'Austria la riapre con il classe 94' Gregoritsch che approfitta di una sponda di Posch e con un piatto al volo insacca in rete. Nei minuti finali ci sono da segnalare alcune occasioni per parte: la Turchia in contropiede ha sfiorato il 3 a 1 con Yilmaz ma,su capovolgimento di fronte, l'Austria era ad un passo dai supplementari perché, su un cross di Prass, Baumgartner stacca di testa a botta sicura ma Gunok compie una parata prodigiosa che salva la sua squadra. La Turchia, infatti, sfiderà ai quarti l'Olanda sabato 6 Luglio alle ore 21 all'Olympiastadion di Berlino.