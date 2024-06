L'opinione di Carla Marongiu sulla disfatta dell'Italia agli Europei

C’è una ragione, se non siamo più stati in grado di tornare ai fasti di quei mondiali o vinti o quasi, dal 1994 in poi. Ed è proprio questa. Prendetene atto e ridimensionate coi regolamenti il calcio italiano tutto. Di ragazzi, giovani, italiani, che hanno fame di vittoria, l’Italia è piena, ma non è giusto che vedano i sogni infranti per raccomandazioni o perché non sono stranieri. Abbiamo tutti visto a cosa porta, questa politica sportiva scellerata! E per quanto riguarda Spalletti, già dalle sue dichiarazioni si evince che non ammette i suoi stessi errori. Quindi ripartite da zero con l’unico uomo in grado di fare miracoli e lasciategli però carta bianca: Claudio Ranieri!

Quando la FIGC Federazione Italiana Giuoco Calcio capirà che le convocazioni calate dall’alto, e decise non per meriti oggettivi (i risultati di questo europeo parlano chiaro) anche per la straripante ed eccessiva presenza di stranieri in tutti i campi, anche quelli giovanili, NON portano ai risultati giusti? Ormai dovrebbe essere palese. Lasciate CHE SIA IL CT a decidere interamente la composizione della nazionale, andando se necessario a pescare anche nei club più piccoli, a volte ci sono talenti che marciscono nelle serie minori proprio e solo perché italiani, e questo perché ormai i club si sono trasformati in vivai per stranieri, fin dalle categorie giovanili.