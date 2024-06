L'opinione di Dambra su Olanda-Austria 2 a 3

Nel secondo tempo succede di tutto: gli Orange cambiano mentalità e Xavi Simons serve in contropiede Gakpo che realizza l'1 a 1 ma,nel momento migliore degli olandesi,l'Austria va sul 2-1 con Schmid di testa su cross di Grillitsch. Con l'ingresso di Weghorst l'Olanda trova la rete del 2-2 al 75': quest'ultimo effettua una sponda per Memphis Depay che stoppa la sfera e al volo batte il portiere Pentz. 5 minuti dopo Sabitzer segna col sinistro da posizione defilata il gol del 3-2 dopo aver sfruttato un ottimo assist di Baumgartner. L'Olanda (3 nel girone D) nel finale tenta di riacciuffare il pari ma il risultato non cambia.

3^ giornata della fase a gironi del gruppo D (Euro 2024) L' Austria,a sorpresa, vince il gruppo D a quota 6 punti davanti alla Francia (5 pt), all'Olanda (4 pt) e alla Polonia (1 pt); L' altro match tra Francia e Polonia finisce 1-1. Gli austriaci di Ragnick giocano un ottimo primo tempo e al 6' trovano l'1-0: cross da sinistra di Prass in area e Malen in spaccata realizza un'autorete nel tentativo di anticipare Arnautovic. Nel complesso hanno dimostrato una grande solidità effettuando anche un buon possesso palla. L'Olanda,pur essendo superiore come parco giocatori,è stata priva di idee e non ha mai sfruttato le corsie esterne. Reijnders e lo stesso Malen sfiorano il pareggio; al 35' Koeman effettua un cambio per dare una scossa agli Orange: dentro Xavi Simons per Veerman. Gli austriaci nel finale hanno una doppia chance che però non sfruttano con Sabitzer e Arnautovic.