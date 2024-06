L'analisi di Dambra: Borussia Dortmund-Real Madrid 0-2

Nei primi 20 minuti è prevalso l'equilibrio. Il Borussia Dortmund, dopo, ha dominato il 1^ tempo e ha avuto 3 chance per sbloccare il match: Füllkrug prende il palo interno (su sospetto offside) servito bene da Maatsen; Adeyemi ci prova due volte: salta il portiere Courtois ma lo costringe a defilarsi calciando un diagonale che viene murato da Carvajal e poi con un sinistro a incrociare che Courtois respinge ma sul tap-in Füllkrug colpisce male di testa. Dalla distanza tenta la conclusione anche l'austriaco Sabitzer ma trova l'opposizione in corner del portiere belga. Gli spagnoli, a parte qualche piccola accelerazione di Vinicius Jr, non hanno creato azioni da gol. I gialloneri avrebbero meritato il gol. Nella ripresa, il Real Madrid entra in campo con un altro spirito: al 49' Kroos impensierisce Kobel su punizione e, dal corner successivo, Carvajal stacca di testa ma mette alto sopra la traversa.





Dopo 70 minuti perfetti, i tedeschi calano in termini di rendimento: entra anche Reus (all'ultima gara con i gialloblù) ma è il Real Madrid a prendere coraggio: su corner di Kroos (prossimo al ritiro dopo l'europeo) Carvajal insacca di testa. Kobel poi salva su un altro piazzato di Kroos, su un colpo di testa di Nacho e anche su un tiro a giro con il mancino di Camavinga. All'83' arriva il raddoppio: Maatsen commette un retropassaggio sanguinoso sul quale ne approfitta l'ex Bellingham servendo Vinicius Jr che, con un tiro ciabattato, segna il 2-0. Al triplice fischio del direttore di gara cominciano i festeggiamenti a Wembley. Nell'impianto londinese erano presenti 85.000 spettatori. I tedeschi non sono riusciti a concretizzare con i vari Füllkrug e Adeyemi quanto di buono avevano fatto nella prima frazione, impedendo al Real Madrid di giocare in verticale.





Il prossimo 14 agosto, al "National Stadium" di Varsavia, andrà in scena la Supercoppa Uefa: la partita sarà Atalanta-Real Madrid.

Finale di Champions League 2023/2024. Il Real Madrid di Carlo Ancelotti batte per 2 a 0 i tedeschi di Terzic e conquista la 15^ vittoria in questa competizione. L'ultima sconfitta per gli spagnoli in una finale risale al 1981. Dopo 30 secondi, il direttore di gara è costretto a fermare il gioco per via di un'invasione di campo. Dopo 4 minuti si riprende.