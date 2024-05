L'opinione di Dambra sulla finale di confederence league

Si va ai supplementari ma la Fiorentina ancora soffre: l'ex Jovetic tenta un tiro a giro ma Terracciano compie un grande miracolo mentre nel secondo supplementare entrano anche Ranieri e Beltràn per Biraghi e Nico Gonzàlez ma al 116' arriva la rete dell'Olympiacos: cross dalla sinistra dell'argentino Hezze e colpo di testa vincente di El Kaabi che anticipa Ranieri e beffa Terracciano. Dopo pochi minuti il Var convalida la rete. Questa è stata la prima vittoria in una Coppa Europea da parte di una compagine ellenica. Per i toscani invece arriva un'altra sconfitta nella seconda finale di fila in Conference League: lo scorso anno persero al 90' minuto contro il West Ham a Praga. Il mancato successo dei viola ha sancito che il prossimo anno saranno 8 le squadre italiane che prenderanno parte alle tre competizioni europee che tutti conosciamo.

L'Olympiacos si aggiudica la terza edizione del torneo continentale contro i gigliati di Vincenzo Italiano (forse al Bologna il prossimo anno) grazie a una rete di El Kaabi al 116' minuto. La gara si è disputata ad Atene. Il primo tempo è stato equilibrato con due occasioni per parte ma ricco di vivacità ed intensità. Al 4' Podence scalda i guantoni a Terracciano con un tiro dal limite e,su capovolgimento di fronte, Belotti calcia ma non trova la porta dopo un'ottima iniziativa di Nico Gonzàlez (anonimo come tutto l'attacco viola) sulla destra. Al 20' Bonaventura si mangia un gol fatto calciando innocuamente con il piatto un rigore in movimento che Tzolakis blocca. Quest'ultimo si ripete subito dopo chiudendo lo specchio allo stesso Bonaventura, il quale tenta un pallonetto... L'Olympiacos ci riprova con un colpo di testa di Podence ma Terracciano blocca a terra. Si va a riposo sullo 0-0 e, prima di rientrare negli spogliatoi,c'è stata una piccola rissa tra i familiari dei giocatori viola (che si sono avvicinati per calmare la lite) con alcuni tifosi della squadra greca. La polizia anti-sommossa interviene e ristabilisce l'ordine sugli spalti. Nel secondo tempo, al 56',Italiano mette Nzola per Belotti. I viola, al 69', hanno una grande occasione con Kouamè che ciabatta con il destro e Tzolakis si oppone. I greci, nel 2^ tempo ,acquisiscono sicurezza contro una Fiorentina che pian piano si spegne. Al 90' l'Olympiacos sfiora la rete di testa con l'iberico Iborra su calcio piazzato.