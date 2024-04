L'opinione di Dambra: Cagliari in risalita nella lotta per la salvezza





Tuttavia, nei primi 30 minuti, il Cagliari fatica a entrare in partita, subendo il gioco dell'Atalanta che, grazie alle sue verticalizzazioni e all'anticipo su ogni pallone, mette in difficoltà i padroni di casa. L'Atalanta sfiora il gol con Ederson e vede Mina rischiare un grave errore difensivo, ma è Scamacca a sbloccare il risultato per i bergamaschi con un elegante scavetto. Nonostante un inizio sottotono, il Cagliari inizia a reagire dal 27' minuto e, sebbene due possibili penalty non vengano concessi dal direttore di gara Rapuano dopo consulto VAR, trova il pareggio al 42' con una bella azione conclusa da Augello su assist di Shomurodov.





Nel secondo tempo, con l'ingresso di Luvumbo, il Cagliari mostra un volto diverso, giocando con maggiore determinazione e tenendo alta l'attenzione in difesa. L'Atalanta cerca di rispondere con l'inserimento di nuovi attaccanti, ma senza impensierire significativamente la difesa rossoblù. I cambi di Ranieri al 78' portano freschezza e determinazione, e al 88' Nicolas Viola trova il gol della vittoria, testa su cross di Luvumbo, scatenando l'entusiasmo della Unipol Domus. Questo successo non solo rilancia il Cagliari nella corsa alla salvezza ma dimostra anche l'importanza della determinazione e del gioco di squadra nel confronto diretto contro ogni avversario, delineando la strada da seguire nelle ultime sette giornate di campionato.

Nella 31^ giornata del campionato di Serie A 2023/2024, il Cagliari ottiene tre punti fondamentali per la salvezza, imponendosi per 2-1 contro un'Atalanta in lotta per un posto nelle competizioni europee. Con questa vittoria, il Cagliari sale a 30 punti, posizionandosi momentaneamente al 13° posto in classifica, e torna a vincere in casa contro l'Atalanta dopo quasi cinque anni dall'ultima volta, precisamente dal Maggio 2018. Il tecnico del Cagliari, Ranieri, sceglie di schierare la squadra con un 4-3-2-1, affidandosi a Gaetano e Oristanio alle spalle dell'attaccante Shomurodov.