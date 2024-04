The Voice Senior incorona Diana Puddu

Dov'era nascosta quest'ugola sarda che spacca telecamere e microfoni? Si è presentata in finale con il brano "Ti sento" dei Matia Bazar, ma purtroppo The Voice Senior è una kermesse che non va oltre le proprie soddisfazioni personali, ma lei potrebbe essere un'eccezione, peccato non abbia partecipato anche al Festival di Sanremo, avrebbe vinto tutto, primo posto, premio della critica, dischi d'oro, di platino, di argento, sarebbe entrata nella storia della musica italiana, avrebbe spodestato ugole come Angelina Mango, Annalisa. I Matia Bazar hanno preso coscienza del fatto che sarebbe dovuta essere lei la cantante del gruppo, con Antonella Ruggiero che sarebbe andata in panchina di conseguenza.





Probabilmente è stato un errore aver dato la possibilità a Céline Dion di cantare la colonna sonora del kolossal "TITANIC", doveva essere lei la prescelta. Gli auguriamo tutto il bene, ma ci facciamo sempre la stessa domanda? Dov'era nascosta Puddu Diana?

Ha ottenuto il 45% dei voti durante la finale di The Voice Senior, è ha trionfato portandosi a casa il trofeo plastificato. Diana Puddu, la sessantenne di Quartu Sant'Elena ha emozionato la giuria con la sua voce dirompente. Gigi D'Alessio, che l'ha portata in trionfo tra coriandoli e flash dei fotografi, l'ha scelta per far parte della sua scuderia. Ma chi è davvero Diana Puddu? Si è presentata alle audizioni come casalinga, mamma e moglie ma non cantante.