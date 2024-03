L'opinione di Dambra: Cronaca di una vittoria - Altri tre punti importantissimi per il Cagliari di Ranieri

Il tecnico di Testaccio opta per un 4-2-3-1: dietro l'unica punta Lapadula agiscono Jankto,Gaetano e Nandez. A mio avviso il primo tempo è stato comunque tranquillo per i rossoblù nonostante qualche piccolo rischio. Si sono difesi bene. Su punizione di Nandez salta di testa Dossena ma mette fuori! Zappa, nonostante abbia fatto un assist e qualche buona chiusura,ha sofferto spesso nella sua corsia le incursioni di Bradaric.





Al 12° minuto il Cagliari passa in vantaggio con Lapadula che riesce a sfruttare un passaggio in verticale di Zappa e salta Ochoa e Manolas depositando in rete. Il direttore di gara Fourneau convalida dopo essersi consultato con il VAR. Il Cagliari crea altri altri due presupposti per raddoppiare con Jankto e Gaetano (gli è stato annullato un gol) ma in entrambe le circostanze c'era un fuorigioco. Al 31' la Salernitana ci prova con un sinistro insidioso di Tchaouna parato da Scuffet. Al 40° i rossoblù raddoppiano: durante un corner per i campani Nandez recupera palla e riparte in contropiede servendo Gaetano che,dentro l'area,si libera di Zanoli e calcia a giro alle spalle di Ochoa.





L' ultima occasione del primo tempo capita alla Salernitana con un colpo di testa a lato di Weissman. Durante l'intervallo Gaetano viene sostituito da Shomurodov a causa di un fastidio muscolare. Nella ripresa il Cagliari trova subito il terzo gol con Shomurodov,bravo a raccogliere un passaggio di Augello e a battere Ochoa sul successivo tap-in.





La squadra di Ranieri ha avuto un calo di concentrazione subito dopo il 3 a 0 e,infatti,concede campo alla Salernitana. Dopo un'azione con ottimi passaggi di prima Maggiore calcia ma Scuffet blocca. Al 56°e al 58° i rossoblù subiscono un clamoroso 1-2: prima con Kastanos, che in girata anticipa Mina su un cross di Zanoli e poi con Maggiore di testa su corner di Candreva.





Ranieri effettua diverse sostituzioni: entrano Oristanio per Lapadula,Viola per Nandez e Azzi per Jankto. Secondo me Shomurodov è stato uno dei migliori in campo insieme a Nandez e Gaetano. Il giocatore uzbeko fa salire la squadra procurandosi diversi calci di punizione e trova anche il gol del definitivo 4-2 sfruttando un errore di Fazio e tentando di ingannare Ochoa con uno scavetto: sulla respinta ribadisce il pallone in rete. Ora ci godiamo questa vittoria senza abbassare la guardia in vista della difficile trasferta del prossimo sabato a Monza. Daniel Dambra

Per il Cagliari questo è il quarto risultato utile consecutivo. Contro la Salernitana,allenata dall'ex Liverani,arriva,seppur sudata,la vittoria per 4-2. All'andata il match dello stadio "Arechi" terminò con un 2-2.