L'opinione di Dambra: Impresa del Cagliari in chiave salvezza

L' Empoli ha attaccato fin dall'inizio e ci ha messo in difficoltà. Cambiaghi scatta sulla corsia di sinistra e serve Kovalenko (ucraino classe 96') che,in girata, non crea problemi a Scuffet che blocca. I rossoblù (oltre alla mancanza di coraggio) hanno quasi sempre adottato lanci lunghi o passaggi all'indietro,come succede molto spesso... Un piccolo squillo arriva sui piedi di Gaetano che,dalla distanza, impensierisce Caprile che mette in calcio d'angolo. Successivamente,in contropiede,l'Empoli colpisce il palo con Cambiaghi,Maleh sulla ribattuta calcia a botta sicura ma Scuffet è bravo ad opporsi.





L'azione termina con una conclusione di Kovalenko murata da Deiola. I rossoblù sono comunque apparsi in confusione!! Verso la mezz'ora Luvumbo, durante uno scatto in profondità,si accascia a terra a causa di un infortunio muscolare e viene sostituito da Zappa. Potrebbe trattarsi di un problema alla coscia. L' unica azione degna di nota dei rossoblù arriva verso la fine del primo tempo: traversone di Gaetano, Lapadula stacca di testa ma il portiere Caprile si oppone e mette in corner. Nel secondo tempo il Cagliari rischia con un' azione di Cambiaghi che serve dentro l'area Cancellieri: fortunamente Scuffet si avventa in uscita e viene aiutato da Augello che spazza via il pallone... Il Cagliari comunque riesce sempre a difendersi con Mina che dà sicurezza a tutta la squadra. I rossoblù di Ranieri rischiano in diverse circostanze e, in una di queste, era stato annullato un gol all'Empoli per un fuorigioco dell'ex Walukiewicz. Al 69',nel momento migliore dei toscani,il Cagliari passa in vantaggio: Zappa,in area di rigore,salta un difensore avversario e serve Nandez che calcia addosso a Caprile. Sulla respinta Jankto mette in rete con il piatto sinistro e realizza il primo gol in campionato.





Tra i vari cambi sono entrati anche Shomurodov al posto di Lapadula e il debuttante Kingstone (talento zambiano della primavera) al posto di Gaetano. Nel finale Scuffet salva il risultato compiendo un grande intervento su Pezzella. Grazie a questo successo abbiamo recuperato vari punti sulle nostre dirette concorrenti e questo è molto importante per il morale. Gioiamo per questa vittoria e poi da martedì i rossoblù si dovranno concentrare per preparare al meglio la prossima sfida in casa contro la Salernitana,sabato prossimo alle 15.00.

Oggi il Cagliari, dopo due pareggi consecutivi,ha ottenuto tre punti di platino contro un Empoli in salute. I rossoblù tornano a vincere in trasferta nella massima serie dopo due anni e,a distanza di circa dieci anni,espugnano il "Castellani". La prestazione comunque non è stata esaltante. I toscani erano ancora imbattuti dall' arrivo in panchina di Davide Nicola... La formazione scesa in campo quest'oggi è stata la stessa vista contro il Napoli: un 4-3-1-2 con Gaetano dietro Lapadula e Luvumbo. È stato un primo tempo deludente da parte del Cagliari.