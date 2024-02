Chi sarebbe "rombo di tuono" nel calcio attuale?

Il calcio di allora era molto più fisico, le marcature erano arcigne, in sostanza segnare, o come preferite, timbrare il cartellino ogni domenica non era affatto semplice. Riva era considerato un autentico castigo di Dio, era l'incubo dei difensori oltre che sei portieri più Forti della storia del calcio. E nel calcio attuale? ora si gioca a zona, i difensori non sono più obbligati a marcare l'avversario a tutto campo, ma bensì controlla semplicemente la sua "zona" di competenza. Bando alle ciance, Rombo di Tuono 2.0 attualmente a parer mio avrebbe raddoppiato i suoi numeri.





Attualmente, concedere mezzo metro in area di rigore o in ogni zona del campo ad un calciatore con le caratteristiche di Riva, sarebbe come maneggiare la dinamite senza la più pallida idea delle conseguenze. Lo penso, e quindi lo scrivo, D'altronde le parole sono "pensieri consegnati": Un attaccante come Riva non nascerà più, Riposa in pace Rombo di Tuono, Perché tu non sei deceduto, ti stai meritatamente riposando dopo aver scolpito il tuo nome nella storia del calcio e aver fatto ammattire i migliori marcatori del pianeta.

Per quanto mi riguarda sembrano passati 40 anni dalla scomparsa di Gigi Riva, che, tengo a precisare, riposa nel cimitero monumentale di Bonaria. invece è passato solamente un mese, e mentre mi chiedevo il perché di. questa sensazione temporale, mi sono chiesto: Chi sarebbe stato Gigi Riva nel calcio attuale?