Dopo quattro sconfitte di fila il Cagliari conquista un punto al "Bluenergy Stadium" contro l'Udinese

Siamo stati aggrediti dall' Udinese fin dai primi minuti perchè hanno avuto diverse occasioni con Ehizibue che,con il destro,scalda i guantoni a Scuffet. Al 14' arriva il vantaggio: azione dalla destra di Ehizibue,Lucca effettua un velo e il pallone arriva sui piedi di Zemura (anglo-zimbabwese classe 1999) che,con un tiro all'incrocio,batte Scuffet calciando con il destro (il suo piede debole). Zappa è stato troppo leggero in fase di marcatura. Al 16' i rossoblù si fanno vedere con un cross basso e innocuo di Jankto però non ha creato problemi all'estremo difensore Okoye. La difesa ribatte qualsiasi tiro dalla distanza da parte dei friulani e rischia nuovamente in occasione di un cross dalla destra del francese Thauvin per il colpo di testa di Lucca che finisce fuori!! Al 40' minuto arriva il primo tiro in porta del Cagliari su calcio di punizione battuto da Lapadula; il tiro era rasoterra e potente ma è stato bloccato da Okoye. Al 44',alla prima vera azione, i rossoblù trovano il gol del pareggio con Gaetano (secondo gol consecutivo) che stacca di testa su ottimo cross di Augello. Il terzino ex Samp,Zappa,Jankto e Deiola hanno sbagliato troppi passaggi... Nel secondo tempo il Cagliari ha subito l'occasione per passare in vantaggio: cross di Luvumbo al centro dell'area,Gaetano svirgola e il pallone arriva sui piedi di Lapadula che,dalla zona del dischetto del rigore,calcia a botta sicura ma il pallone sbatte sulla traversa... L' Udinese ha abbassato del tutto i ritmi rispetto alla prima frazione ma si rende comunque pericolosa con delle occasioni sui piedi di Lucca,Samardzic e Thauvin. Ranieri,ancora una volta,ha effettuato le sostituzioni troppo tardi: al 78' minuto entrano Di Pardo per Zappa,Nandez per Jankto e Pavoletti per Lapadula. Il Cagliari,dopo queste sostituzioni,ci ha messo secondo me un pochino di grinta ma non è bastato...





Ci hanno provato Di Pardo con un tiro dalla distanza terminato altissimo sopra la traversa,Luvumbo di testa e la più importante chance è capitata sui piedi di Makoumbou (anche oggi insufficiente) che,con l'esterno,ha tentato di servire Pavoletti tutto solo davanti al portiere avversario ma si è fatto intercettare il pallone dalla difesa friulana... Mina,nel finale,compie un intervento miracoloso su Festy Ebosele che si stava dirigendo verso la porta di Scuffet a causa dell'ingenuità di Makoumbou. Purtroppo i rossoblù regalano sempre un tempo agli avversari,questo è uno dei tanti difetti della squadra cagliaritana. Nel primo tempo,per esempio,ho visto la squadra passeggiare per il campo e intimorita... Domenica prossima alle ore 15.00 ci sarà la sfida alla "Domus Arena" contro il Napoli e bisognerà giocare per vincere (anche se non sarà semplice). Forza Cagliari sempre!! Daniel Dambra ...

Dopo quattro sconfitte di fila il Cagliari conquista un punto al "Bluenergy Stadium" contro l'Udinese. Purtroppo il Cagliari resta ancora al penultimo posto in classifica,recupera un punto sul Sassuolo sconfitto ieri dall'Atalanta. Secondo me un pari è sempre meglio della sconfitta ma si poteva fare di più,specialmente per quello che si è visto nel secondo tempo. La formazione iniziale messa in campo da Ranieri ha fatto discutere perchè nell'undici titolare figuravano giocatori come Deiola (anzichè Prati),Zappa e Jankto. Nandez,poco prima del match,ha invece accusato un affaticamento muscolare. Nel primo tempo il Cagliari è stato del tutto rinunciatario,senza grinta e senza un'idea di gioco.