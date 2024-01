Cagliari: Una sconfitta che fa suonare l'allarme

Nel secondo tempo, la squadra non è scesa in campo con la giusta determinazione. L'obiettivo (per quello che si è visto in campo) era di mantenere l'1 a 0, ma non ci si può limitare a chiudersi in difesa. Avremmo dovuto giocare per trovare subito il secondo gol; non si può approcciare una partita in questa maniera... Il Frosinone ha infatti pareggiato con Mazzitelli che di testa ha battuto Scuffet... Oggi il polacco Wieteska non è stato del tutto all'altezza ma ha giocato meglio rispetto a Dossena. L'ex Avellino ha ingenuamente commesso un fallo al limite dell'area che è costato caro alla squadra rossoblù. Soule, con una punizione dal limite, ha beffato l'ex Udinese realizzando il 2 a 1. Non serve a nulla giocare solo nei finali di partita... Abbiamo sfiorato il gol con Dossena e Pavoletti di testa, ma Turati si è opposto ad entrambi i tentativi... Poco dopo, in contropiede, i rossoblù hanno subito in modo imbarazzante anche il gol del definitivo 3 a 1 con Kaio Jorge (ex Juventus). Ancora una volta manchiamo la vittoria in trasferta (che in Serie A manca dal 27 febbraio 2022) e oggi sarebbe stata una grande occasione per allontanarci momentaneamente dalle zone pericolose della classifica. Riguardo a Mister Ranieri, dico questo: i cambi, ancora una volta, sono arrivati molto tardi. Petagna era isolato in attacco e avrebbe dovuto essere sostituito prima... non c'è stata trama di gioco. C'è molto da lavorare per mantenere la categoria. Venerdì arriverà il Torino alla "Domus Arena" e il Cagliari ha il dovere di riscattare subito questa deludente sconfitta, cercando di conquistare i 3 punti.

Quello contro il Frosinone è stato un Cagliari deludente e imbarazzante. Sconfitta meritata... Come al solito, resuscitiamo i morti e, per la precisione, una squadra che non vinceva da due mesi. Nel primo tempo, abbiamo ugualmente sofferto perché Scuffet ha dovuto compiere gli straordinari su un tiro di Cheddira da posizione defilata e su un altro tiro sempre del marocchino dopo essere stato servito da Soule. L'argentino ha tentato anche con un tiro dalla distanza. Abbiamo avuto solo due o tre occasioni per impensierire la difesa ciociara... Nandez, servito da Makoumbou, è ripartito palla al piede e, una volta entrato nell'area di rigore, ha calciato col mancino ma ha trovato la deviazione della difesa avversaria... In un'unica circostanza, abbiamo trovato il gol del momentaneo vantaggio con Sulemana, bravo a sfruttare un ottimo lavoro fisico di Petagna (che ha bloccato il difensore Okoli) e a battere Turati con un tiro preciso di piatto destro. Primo centro stagionale per il ghanese ex Hellas Verona.