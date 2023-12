L'opinione di Daniel Dambra post Lazio - Cagliari

Continuiamo purtroppo a non fare punti contro le big e ricordiamoci che la squadra di Sarri ha perso contro squadre nettamente inferiori come il Lecce,il Genoa e Salernitana... Noi non riusciamo mai a fare un colpaccio che sia uno e c'é anche da segnalare che con questa società guidata dal presidente milanese (di cui é meglio che non mi esprima) con la Lazio non abbiamo mai vinto in 9 anni... Inizialmente Ranieri opta per un 3-4-1-2 con Viola trequartista alle spalle delle due punte di peso Petagna e Lapadula!! Questa difesa a 3 non va bene per il Cagliari...





Nel primo tempo il Cagliari ha preso subito il gol dopo 8 minuti con un'azione del francese Guendouzi che,con un filtrante alto,serve Lazzari: il greco Hatzidiakos si perde ingenuamente l'ex esterno della Spal che serve Pedro Rodriguez. L'ex Barcellona,Roma e Chelsea batte Scuffet nell'area piccola e fa 1 a 0... Hatzidiakos (secondo il mio punto di vista) é stato il peggiore in campo e commette anche un fallaccio dal limite dell'area che gli costa un cartellino giallo. Non si sta dimostrando all'altezza della Serie A. Successivamente si incarica della battuta Luis Alberto ma Scuffet respinge con i pugni... L'unico sussulto del Cagliari in questa prima frazione si registra con un colpo di testa di Lapadula su invito di Goldaniga però il pallone termina abbastanza distante dalla porta...





Su un errore a vuoto di Dossena la Lazio va vicina al raddoppio con Isaksen (danese classe '98 ed ex Midtjylland) in contropiede che triangola con Immobile e Pedro ma lo spagnolo conclude addosso a Scuffet che blocca in due tempi... Al 27' c'é l'episodio chiave di tutta la partita: Makoumbou commette fallo su Guendouzi (una leggerissima trattenuta dove secondo me Guendouzi si lascia pure andare e si tuffa) diretto verso la porta e,dopo essere stato inizialmente ammonito dal signor Dionisi, viene richiamato dal VAR perché l'ha giudicato un fallo da ultimo uomo...





L' espulsione é stata ingiusta e in questi casi non é ammissibile che intervenga il VAR dopo che l'arbitro ha deciso per dare solo un giallo. É vergognoso!! Ranieri successivamente toglie Lapadula e Hatzidiakos per Luvumbo e Sulemana... Nel secondo tempo entra anche Oristanio al posto di Viola... Il Cagliari era secondo me inesistente e la Lazio ha gestito il pallone con calma anche perché era in superiorità numerica. In generale é stata una partita con poche emozioni... Solo Prati (il meno peggio dei rossoblù perché ha effettuato qualche buona verticalizzazione) ci ha provato con un tiro dalla distanza ma é finito altissimo senza inquadrare nemmeno lo specchio della porta... In alcune occasioni la Lazio poteva anche trovare il 2 a 0: Cataldi effettua un destro a giro innocuo che termina tra le mani di Scuffet, Immobile con un sinistro in diagonale non trova la deviazione di uno dei suoi compagni e in un'altra circostanza Isaksen dalla sinistra serve Felipe Anderson che fa una sponda dentro l'area per il giapponese Kamada e sul pallone si avventa l'argentino Castellanos ma Scuffet é stato bravo a bloccare la sfera... Petagna (titolare per tutti e 95 i minuti) non ha combinato nulla perché non ha mai fatto un movimento in profondità,ieri ha letteralmente passeggiato e non si é mai reso pericoloso... Si sta rivelando un innesto insignificante... All' 88 é entrato Pavoletti al posto dell'ex Monza e al 91 ha avuto la palla del pareggio: su un cross di Luvumbo (irriconoscibile rispetto alle prime gare di campionato) il bomber livornese stacca di testa ma trova l'opposizione di Provedel che manda la palla in corner... Sulemana é stato monumentale poco dopo a salvare una conclusione di Castellanos lanciato a rete a tu per tu con Scuffet... L' ultima occasione l'ha avuta il Cagliari con Oristanio che ne approfitta su uno svarione di Lazzari ma sbaglia a tu per tu con Provedel dopo aver tentato un pallonetto con la sfera che si spegne sul fondo: il talento classe 2002 ex Volendam avrebbe potuto gestire quel pallone in maniera diversa... Scuffet e Prati secondo me sono stati i meno peggio!! É una sconfitta che fa veramente male perché la Lazio é stata imbarazzante ma dico anche che non si può giocare solo negli ultimi 5 minuti... Lunedì 11 Dicembre alle 20.45 arriverà alla "Domus Arena" il Sassuolo e il Cagliari deve per forza di cose tornare a fare punti perché siamo nuovamente nelle cattive acque della retrocessione. Serve una svolta e anche più convinzione con la speranza che le cose migliorino!!

Dopo il pari contro il Monza arriva una sconfitta per 1 a 0 per la squadra di Ranieri contro una Lazio che,nonostante le sue occasioni,non era di certo esaltante... Siamo nuovamente terzultimi a causa del pareggio dell'Empoli sabato pomeriggio contro il Genoa. I toscani ci scavalcano di un punto... I rossoblù non vincono in trasferta in Serie A dal 27 Febbraio 2022 (Torino 1 Cagliari 2 con Mazzarri in panchina: reti di Bellanova e Deiola).