Cagliari - Monza 1 a 1 - L'opinione di Daniel Dambra

Mancosu ha dato forfait all'ultimo momento a causa di un fastidio al ginocchio e,di conseguenza,non é rientrato tra i convocati... É tornata la difesa a tre riproposta dal tecnico Ranieri . Io da settimane ho espresso la mia preferenza per una difesa a 4... Nei primi minuti il Monza ha sfiorato il gol con un colpo di testa di D'Ambrosio (ex di Torino e Inter) su corner di Dany Mota e Scuffet ha alzato il pallone in corner... Il primo tempo é stato dominato dalla squadra rossoblù con diverse occasioni per andare a rete. Luvumbo in girata ha provato subito ad impensierire Di Gregorio ma il portiere brianzolo ha bloccato il pallone. C'é da sottolineare la grandissima prestazione di Nicolas Viola: il classe 89' dopo una buona cavalcata palla al piede calcia con il sinistro dal limite dell'area e il pallone viene deviato in corner. Ha fatto anche degli ottimi tunnel... Sull'angolo successivo il Cagliari passa in vantaggio con il cross dentro l'area di Viola,colpo di testa di Goldaniga parato da Di Gregorio e sulla respinta segna Dossena. Secondo gol consecutivo per il difensore classe 98' (nativo di Brescia) dopo il gol dello scorso 11 Novembre a Torino contro la Juventus.





A parte il gol ha fornito un'ottima prestazione difensiva perché in alcune circostanze é riuscito a bloccare avversari scomodi come Colpani (trequartista classe 1999) e il numero 9 Colombo quando si stavano insinuando nella nostra area di rigore... Il Cagliari ha sfiorato più volte il 2 a 0 con Zappa che per poco non staccava di testa su un traversone dalla sinistra dello stesso Viola. Sempre da un altro suo corner il Cagliari cerca sempre la via del gol con Hatzidiakos che si vede respingere dal portiere brianzolo la conclusione da distanza ravvicinata e sempre lo stesso centrocampista sfiora il gol da un suo solito corner e anche da un suo calcio piazzato interessantissimo che però é finito fuori dando a noi tifosi soltanto l'illusione del gol. Luvumbo (anche oggi insufficiente) riceve dalla destra un pallone di Zappa dentro l'area e dopo un dribbling calcia ma trova la deviazione in corner della difesa lombarda; in precedenza ha tentato sempre un tiro ma ha trovato la deviazione dell'ex Carboni. L'unico pericolo del Monza in questa prima frazione si registra con un solo tiro di Birindelli dal limite dell'area parato ottimamente da Scuffet... il portiere ex Udinese oggi ha giocato un'ottima partita e si sta comunque ritagliando il suo spazio in rossoblù dopo la partenza da secondo di Radunovic... Nella ripresa il Cagliari ha fatto dei passi indietro,si é chiuso in difesa dopo l'1 a 0 maturato nell'intervallo e ha giocato in maniera deludente mancando di carattere e grinta... Il Monza di Palladino ci ha messo in difficoltà creando parecchi pericoli con una traversa in girata dell'attaccante Dany Mota servito da Birindelli e con un calcio di punizione di Colpani deviato dalla barriera... Il Cagliari ha combinato pochissimo: Petagna stacca di testa su un cross di Augello ma il pallone é terminato fuori... Continuiamo a subire la pressione del Monza,che trova poi il pareggio con il croato Maric (subentrato a Colombo) sugli sviluppi di un calcio d'angolo... Ranieri opta per qualche cambio un po' dopo il 70 minuto e fa entrare Jankto al posto di Viola(a mio modo di vedere oggi il migliore in campo e c'era secondo me anche un rigore netto dopo un contatto con Carboni) e Oristanio al posto di Goldaniga...





Il Monza però continua ad attaccare e Gagliardini effettua una conclusione da fuori area parata in corner da Scuffet. Dopodiché Ranieri toglie anche Petagna e Luvumbo al posto di Pavoletti (oggi il bomber livornese compie 35 anni) e Lapadula; anche Azzi prende il posto di Augello e proprio il brasiliano ex Modena rianima la squadra rossoblù nei minuti finali con qualche cross che costringe Di Gregorio a deviare la palla in angolo e sempre da una sua azione sfiora il gol l'italo-peruviano Lapadula che calcia male spedendo il pallone in curva dopo un velo di Pavoletti... I rossoblù di Ranieri hanno anche rischiato proprio nel finale il KO con una traversa del Monza colpita da Ciurria,classe 1995 ed ex Pordenone. Non deve essere mai una scusa però voglio precisare che gli arbitraggi non sono mai equi perché ogni volta che il Cagliari subiva delle trattenute da parte degli avversari il direttore di gara non fischiava mai mentre al Cagliari per ogni minimo tocco ai giocatori del Monza fischiava sempre contro...





Questo sistema arbitrale non é per niente giusto. Per il Cagliari (purtroppo) é un pareggio che secondo me serve a poco e c'é anche il rimpianto per non aver chiuso la partita in anticipo perché nel primo tempo si sono viste delle ottime trame di gioco. Bisogna lavorare molto su questo aspetto perché le partite si devono giocare con concentrazione fino al fischio finale... Sabato 2 Dicembre alle ore 18.00 il Cagliari andrà all'Olimpico di Roma contro la Lazio di Sarri e la squadra deve giocare bene per cercare di conquistare punti in chiave salvezza. Le partite si devono giocare allo stesso modo e con cattiveria (sportivamente parlando) contro tutte le squadre,sia grandi che piccole. Se la squadra dovesse giocare bene come nel primo tempo visto oggi potremo toglierci qualche soddisfazione in modo tale da avere una situazione di classifica più tranquilla. Speriamo bene

Dopo la sosta per le nazionali ritorna il campionato e il Cagliari conquista un punto alla "Domus Arena" che a parer mio non serve a nulla,soprattutto per quanto di buono si é visto nel primo tempo. Siamo ancora in zona retrocessione e avremmo dovuto lanciare un forte segnale anche alle dirette concorrenti (basta notare che nella giornata di ieri la Salernitana ha conquistato i tre punti contro la Lazio e dall'altra parte c'é un Empoli che con la cura Andreazzoli si é leggermente ripreso ma per il momento é a pari punti con il Cagliari).