L'opinione di Daniel Dambra sulla folle rimonta del Cagliari contro il Frosinone

É stato un primo tempo deludente anche se a parer mio il Cagliari non aveva iniziato male la partita in termini di pressing. L'avevo visto aggressivo nei primi minuti. Dopo siamo incredibilmente spariti e il Frosinone ci ha messo in seria difficoltà per quasi tutta la prima frazione. Soule (giocatore argentino classe 2003 di proprietà della Juventus) ha sbloccato la partita dopo un ottimo assist di tacco di un suo compagno di squadra e ha battuto Scuffet. Un po' dopo il direttore di gara Pairetto fischia un calcio di rigore per il Cagliari dopo un consulto al Var per un fallo di mano di un giocatore ciociaro. In quell'azione aveva sfiorato il gol di testa Goldaniga ma ha trovato l'opposizione del portiere avversario... Mancosu si incarica della battuta però manda il pallone sopra la traversa con Turati spiazzato; sulla ribattuta Jankto non arriva a colpire di testa e a ribadire in rete il pallone. É arrivato anche il raddoppio sempre di Soule,che aggira Dossena con il sinistro e poi batte con il destro Scuffet... Dossena a mio parere non ha giocato una buona partita perché é stato responsabile di entrambi i gol del calciatore argentino.





L'ho trovato incerto anche in fase di impostazione... Scuffet respinge poi in angolo una punizione dal limite sempre di Soule... Il Cagliari ha sfiorato comunque il gol in due circostanze con un tiro di Jankto finito clamorosamente fuori e un palo di testa di Mancosu: queste due occasioni erano partite da due cross di Luvumbo. L'angolano oggi é stato un po' meno presente rispetto alle partite precedenti: ricordo un suo tiro con il sinistro che é andato però a sbattere sulla difesa del Frosinone... Il migliore in campo nei primi 45 minuti é stato l'uruguaiano Nahitan Nandez perché ha fatto qualche cross e ha dato tutto quello che aveva (in termini di grinta) come suo solito... Non bisognava però giocare con i cross (dal mio punto di vista) perché in area di rigore non c'era una prima punta di peso che potesse prendere quei palloni alti... Nandez é uscito per un problema ai flessori ed é stato sostituito da Zappa. Speriamo che le sue condizioni non siano preoccupanti perché é un giocatore comunque importante per il nostro Cagliari. Riguardo al secondo tempo ho rivisto i soliti limiti in difesa e,infatti,al 49 minuto abbiamo subìto anche il terzo gol con Brescianini...





Il Cagliari mi sembrava sempre timido e con poche idee. Tornava sempre all' indietro e vedevo in generale i giocatori sempre distratti... Ranieri (un po' dopo) ha fatto delle sostituzioni: Viola per Mancosu,Oristanio per Luvumbo e Azzi per Jankto!! Da quel momento abbiamo visto un Cagliari che ha mostrato carattere,orgoglio e determinazione... Il talento scuola Inter ed ex Volendam al 76' accorcia le distanze e segna grazie ad un bellissimo tiro a giro con il sinistro dopo un'ottima azione personale... Qualche minuto dopo anche Makoumbou (che ha comunque sbagliato troppi passaggi,non azzarda mai il tiro dalla distanza e danza troppo con il pallone) trova il suo primo gol in Serie A approfittando di un errore della difesa avversaria e batte Turati con il piatto destro... Con questo gol ha salvato la sua prestazione che,fino a quel momento,era stata veramente insufficiente. Pavoletti era subentrato a Deiola dal 1' del secondo tempo e ha ribaltato da solo la partita: prima al 94' ha segnato un gran gol di testa su cross di Viola e al 96' ha approfittato di una sponda di Dossena in area di rigore e ha segnato il gol del definitivo 4 a 3 da distanza ravvicinata... É una vittoria fondamentale che ci permette di scavalcare la Salernitana del neo-tecnico Filippo Inzaghi e di salire a 6 punti... Prima del momentaneo 3 a 3 non ci é stato dato a parer mio un rigore nettissimo ai danni di Pavoletti. Il signor Pairetto di Nichelino avrebbe dovuto assegnarlo!! É chiaro che c'é molto da lavorare,la squadra deve cambiare atteggiamento in positivo fin dai primi minuti e stare particolarmente attenta in difesa perché i gol presi oggi erano tranquillamente evitabili... Va detto che certi giocatori che abbiamo non sono all'altezza della Serie A però abbiamo visto che se sputano sangue come hanno fatto quest'oggi possono dire la loro anche nella massima serie. Sottolineo che bisogna comunque restare concentratissimi perché domenica prossima alle ore 15 (domenica 5 Novembre) arriverà alla "Domus Arena" il Genoa e si deve cercare di vincere a tutti i costi per risalire una classifica che ancora non ci fa stare per nulla tranquilli. Dobbiamo cercare sempre sfruttare il fattore campo perché in 9 anni con l'attuale presidente abbiamo subìto troppe umiliazioni nelle partite casalinghe,anche contro squadre alla portata. Non dimentichiamolo!! Forza Cagliari sempre!!

Dopo il pari di domenica scorsa allo stadio "Arechi" di Salerno oggi é arrivata la prima vittoria in questo campionato! Eravamo da 561 giorni senza vincere in Serie A (da un Cagliari Sassuolo 1 0 dell'Aprile del 2022). Inizialmente la formazione non mi ha convinto,non ho compreso la scelta di mister Ranieri che ha schierato Luvumbo prima punta anziché mettere uno tra Shomurodov,Petagna o Lapadula (speriamo di rivederlo comunque presto in campo).