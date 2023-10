Opinione Fiorentina Cagliari 3 a 0: L' analisi di Daniel Dambra

Il Cagliari non vince in Serie A dal 16 Aprile 2022 (Cagliari Sassuolo 1 a 0 con gol di Deiola). Questa é la terza sconfitta consecutiva per la squadra del tecnico di Testaccio,Claudio Ranieri. É stato un Cagliari molto deludente per tutta la partita perché non ha praticamente mai dimostrato di essere in partita. Il Cagliari si schiera sempre con il 3-5-2 ma non arrivano ancora i risultati!! Nel primo tempo non abbiamo combinato praticamente nulla perché la Fiorentina ha iniziato a partire forte: da un calcio di punizione di Duncan (ex rossoblù) nasce il gol dell'argentino Gonzalez che raccoglie una sponda di Milenkovic e insacca in rete approfittando dell'ennesimo errore di Radunovic che sbaglia l'uscita. Il portiere serbo non sta attraversando un buon momento ed é da un mese che fa questi errori,esattamente dalla gara del Dall'Ara di Bologna dello scorso 2 Settembre. Successivamente il Cagliari con Nandez ha l'occasione per pareggiare ma dopo aver saltato il portiere gigliato Terracciano ha calciato debolmente e il difensore Kayode ha salvato sulla linea di porta... La Fiorentina ha altre occasioni per raddoppiare con Gonzalez,il migliore dei viola perché ha colpito il pallone di testa,ha tirato due volte dalla distanza e,dopo una triangolazione col centrocampista croato Brekalo,ha effettuato una conclusione trovando la deviazione di Dossena. Il difensore nativo di Brescia si rende protagonista in negativo perché realizza un autorete che porta al raddoppio della Fiorentina: l'azione era partita da un cross del terzino dell'Italia U19 Kayode. Il Cagliari ha soltanto un'altra occasione con Shomurodov che,servito sul settore di sinistra,calcia a giro con il destro ma il pallone sfiora il palo... A parer mio i giocatori del Cagliari quest'oggi sono stati tutti insufficienti... Il centrocampo é stato nel complesso abbastanza lento e l'uruguaiano Nandez per poco non la combinava grossa con un errato disimpegno... Nel secondo tempo Ranieri inserisce Oristanio al posto di Shomurodov e Prati per Deiola... Solo Oristanio ha provato a dare un minimo di imprevedibilità ad un attacco che é ancora completamente assente. Il talento scuola Inter (a parer mio non ha giocato male) ha fatto qualche buon dribbling, ha tentato una conclusione con il destro però ha trovato la deviazione dei difensori viola... Petagna aveva preso anche una traversa con un pallonetto ma l'azione era viziata da un fuorigioco! La Fiorentina ha gestito e amministrato il risultato nella ripresa, ha risparmiato le energie in vista dell'impegno di Giovedì in Coppa (Conference League) contro gli ungheresi del Ferencvaros!! Anche la difesa rossoblù oggi non ha reso come ci si aspettava e,infatti,la Fiorentina nel finale di partita,trova anche la terza rete con l'angolano N'Zola (ex Spezia) che segna con un pallonetto dopo essere stato servito da Mandragora... Il Cagliari anche oggi ha deluso parecchio e la classifica si fa sempre più grigia. Ci vuole una svolta e domenica alle ore 18.00 alla Domus Arena arriverà la Roma di Mourinho... É necessario che il Cagliari si riprenda perché dopo sette giornate siamo ancora a secco di vittorie e con soli due gol fatti (segnati entrambi da Luvumbo,oggi non schierato da Ranieri a causa di un affaticamento rimediato nella partita precedente contro il Milan di Pioli). La situazione odierna del Cagliari é veramente terribile (va detto) e bisogna veramente lavorare tanto per fare in modo che cambi in positivo l'approccio alle partite. Forza Cagliari sempre ma bisogna per forza di cose riprenderci!!