Opinione Malattia X: Ancora un'altra Apocalisse in sosta al Bar?

Oh, aspetta un momento prima di tirare fuori il tuo prossimo mojito celebrativo per aver superato il Covid-19! Secondo la sacerdotessa dei vaccini del Regno Unito, Kate Bingham, c'è una nuova malattia in giro, pronta a rubare il posto al Covid come mostro dell'anno. L'hanno chiamata "Malattia X". Un nome allettante, quasi da film di spionaggio, vero? Kate ci dice che ci sono 25 famiglie di virus in giro, ognuna delle quali conta migliaia di membri, pronti a darci il colpo di grazia. Bene, non è che avevamo già abbastanza problemi? E come se non bastasse, ci informa che potrebbero esserci un milione di virus in attesa di diventare famosi. Come concorrenti di un talent show in attesa di un posto al sole. Ma il bello arriva ora: la "Malattia X" potrebbe avere il carisma contagioso del morbillo con l'atteggiamento letale dell'Ebola. Be', signora Bingham, grazie per questo pensiero rasserenante! Le ragioni di questo scenario da film horror? Globalizzazione, sovrappopolamento e deforestazione. Sì, amici, stiamo praticamente invitando questi virus a una festa a base di umani. Ma, ammettiamolo, ci piace un po' di suspense nella nostra vita, no? Brindiamo quindi alla "Malattia X" e speriamo che rimanga nell'ombra. Intanto, io sto pensando di rispolverare la mia mascherina, giusto per sicurezza. E voi?