Castelsardo, al Castello dei Doria un convegno sulla storia cittadina tra Medioevo ed Età moderna

Venerdì 25 settembre la sala XI del Castello dei Doria ospita il convegno di studi "Castelsardo tra Medioevo ed Età moderna". L'evento, organizzato dal Comune, è dedicato all'approfondimento dei passaggi storici fondamentali della città, dalla presenza della famiglia Doria in Sardegna alla fondazione di Castelgenovese, fino alla vita commerciale e alla figura del Maestro di Castelsardo. Ai lavori parteciperanno, in veste di ospiti speciali, gli alunni del liceo di Castelsardo.

Il programma si articola in due fasi. La sessione mattutina prenderà il via alle 9.30 con i saluti istituzionali e l'introduzione di Alessandro Soddu dell'Università di Sassari. Seguiranno gli interventi di Enrico Basso dell'Università di Torino sul tema “His sunt Brancaleones, i Doria in Sardegna nel Medioevo”, e dei docenti dell'ateneo sassarese Franco G.R. Campus e Pinuccia F. Simbula, che tratteranno rispettivamente gli argomenti “Quando nasce un castello. La fondazione di Castelgenovese (XIII secolo)” e “Commercio e leggi a Castelgenovese: gli Statuti di Nicoloso Doria (1435)”.

La sessione pomeridiana, in programma dalle 15 alle 17, si aprirà con la relazione di Mauro Salis dell'Università di Cagliari dal titolo “Il Maestro di Castelsardo: lo stato degli studi”. A seguire è prevista una visita alla cattedrale e alle cripte. I lavori si concluderanno alle 17 con un dibattito finale.