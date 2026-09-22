Borutta: migliaia di visitatori per la quattordicesima edizione della Bastida di Sorres

La quattordicesima edizione della Bastida di Sorres si è conclusa domenica 20 settembre a Borutta, richiamando migliaia di visitatori nell'area di San Pietro di Sorres. La quattro giorni di rievocazione storica ha generato il tutto esaurito nelle strutture ricettive del Meilogu, compresi i bed and breakfast locali e le camere della Foresteria del Monastero.

La manifestazione ha ricostruito la Presa della Fortezza e lo scontro tra Doria e Aragonesi attraverso accampamenti, tornei della Quintana, esibizioni di arcieri e falconieri, forgiatura, danze storiche e artigianato. Sabato sera, durante la rappresentazione del rito nuziale secondo la Carta de Logu, il rievocatore Matteo ha formulato una reale proposta di matrimonio alla compagna Francesca, anch'essa figurante. L'edizione ha visto inoltre la presenza di un cammello, denominato Rodolfo, inserito nel contesto del villaggio medievale.

Il programma di venerdì mattina è stato dedicato alle scolaresche con laboratori didattici all'aperto. Nel fine settimana si è registrata la completa copertura dei posti per le visite guidate. L'offerta culturale ha compreso la mostra inedita “Medioevo in Veste”, incentrata sui tessuti e sulle fogge dell'epoca, il Museo delle torture e l'archeotrekking verso le Domus de Janas di San Pietro di Sorres. L'evento ha coinciso con la riapertura al pubblico della biblioteca monastica.

L'organizzazione logistica ha coinvolto direttamente il Monastero di San Pietro di Sorres: i monaci vietnamiti hanno aperto il giardino e preparato i pasti per i partecipanti. Gli spazi adiacenti hanno ospitato le attività del Birrificio di Sorres. Gli hobbisti e gli espositori commerciali sono stati collocati all'esterno dell'area dedicata alla ricostruzione storica vera e propria.

La manifestazione è stata curata dall’Associazione Bastida di Sorres e dall’amministrazione comunale di Borutta. L'evento ha ricevuto il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna e della Camera di Commercio di Sassari tramite il programma Salude & Trigu.