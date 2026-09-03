Santa Maria La Palma in festa per la Natività di Maria: liturgia, laboratori di circo e animazione

La borgata di Santa Maria La Palma si prepara a celebrare la solennità patronale dedicata alla Natività della Beata Vergine Maria. Sabato 5 e domenica 6 settembre il cartellone dei festeggiamenti alternerà i riti religiosi tradizionali a laboratori circensi, giochi per bambini e serate musicali, grazie alla collaborazione tra la parrocchia e le realtà associative locali.
Il programma si aprirà sabato mattina (dalle 10.30 alle 12.30) con il laboratorio di circo contemporaneo "Circolare", inserito nel palinsesto del Mamatita Festival. Il pomeriggio sarà dedicato alla liturgia: alle 18.30 verrà celebrata la messa solenne, seguita dalla processione per le vie della borgata accompagnata dalla Banda Musicale "A. Dalerci". Una peculiarità del rito di quest'anno sarà la partecipazione attiva dei bambini, che porteranno in corteo una piccola statua della Vergine per poi ricevere la benedizione solenne sul sagrato. Dalle 21, il giardino della chiesa farà da cornice a un rinfresco comunitario, all'estrazione dei biglietti della lotteria parrocchiale e all'intrattenimento musicale affidato a Manuel Maltana e al gruppo locale "Las Palmeras".
La giornata di domenica sarà interamente declinata a misura di famiglia. Dopo la seconda tranche del laboratorio circense del Mamatita Festival (dalle 16.30 alle 18.30), gli spazi all'aperto ospiteranno l'animazione e le sfide di gioco curate dal gruppo "I Genova's Guys". Alle 20 l'organizzazione offrirà un menù gratuito a base di hot dog e patatine fritte a tutti i bambini e i ragazzi presenti. A chiudere il fine settimana di festa sarà il gran finale con musica e baby dance.