Quindici anni di libri e versi in via Biasi: al via ad Alghero la rassegna letteraria di Villa Edera

Da lunedì dieci agosto partono gli incontri culturali organizzati dall'associazione Salpare sotto la direzione artistica di Neria De Giovanni. Si comincia con la poesia di Bruno Geraci e un coro di voci isolane.

La quindicesima edizione di "Letture d'estate a Villa Edera" si appresta ad animare il mese di agosto ad Alghero con quattro appuntamenti consecutivi dedicati alla letteratura, alla poesia e alla musica. La rassegna, ospitata nella sede di via Giovanni Battista Biasi numero ventuno, prenderà il via lunedì dieci agosto alle ore venti con ingresso libero e la possibilità di prenotare il posto tramite i contatti telefonici e di posta elettronica messi a disposizione dagli organizzatori. L'iniziativa culturale è promossa dall'associazione Salpare, che si avvale della collaborazione della sezione algherese della Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari, dell'associazione La Rete delle donne di Alghero, degli Editori Sardi Indipendenti e dell'associazione Orion. La direzione artistica e il coordinamento degli incontri sono affidati a Neria De Giovanni, la quale ha evidenziato come la manifestazione valorizzi la produzione letteraria di autrici e autori della Sardegna e del continente, forte anche della sede romana della casa editrice Nemapress attiva a Trastevere.

Il calendario degli eventi si aprirà lunedì dieci agosto con la tradizionale "Notte coi Poeti", che vedrà come ospite d'onore Bruno Geraci con la sua raccolta di versi intitolata "Chissà se mai". Ad accompagnare la serata sarà un coro poetico diretto da Antonello Colledanchise, arricchito dalle voci di Roberto Barbieri, Sabrina Bellu, Laura Cannas, Rosanna Fadda, Massimiliano Fois, Margherita Lendini, Tamara Leoni, Maria Antonietta Manca, Stefania Pinna, Maria Piras e Giuseppe Sechi, con l'accompagnamento musicale dello stesso Colledanchise all'ukulele e di Susanna Carboni al clarinetto. Il lunedì successivo, il diciassette agosto, la rassegna proporrà un approfondimento sulla poesia in lingua sarda con gli interventi di Antonio Maria Masia, autore dell'opera "Kadossène, La storia della Sardegna in 150 ottave", e di Antonicu Pinna, che presenterà "Poesias e àteros contos, tra veridade e paristòria". Gli ospiti d'onore della seconda serata saranno i Tenores di Neoneli e la scrittrice Clara Farina.

Il percorso culturale proseguirà lunedì ventiquattro agosto unendo la poesia e la narrativa attraverso le opere di Margherita Lendini con "Ambrosia, mirra e Mefistofele", Denise Soggiu con il romanzo "La bocca piena di bugie" e Viviana Visconti con la raccolta "L'effimero e l'eterno", accompagnate dalle note del flauto traverso suonato da Elisa Ceravola. La chiusura della manifestazione è fissata per lunedì trentuno agosto con la presentazione dell'ultimo libro di Neria De Giovanni, intitolato "Roma è la mia meta", e del volume di Riccardo Frezza "Storia di un mercante di immagini", curato da Giovanni Corbia, con un nuovo intervento musicale del duo formato da Antonello Colledanchise e Susanna Carboni. Ogni singolo appuntamento della rassegna si concluderà tradizionalmente con un brindisi in compagnia dell'autore offerto da Villa Edera.