Castelsardo diventa la cattedra d'Italia per un mese: quattro scuole estive portano filosofia e letteratura al castello

A luglio arrivano studiosi e scrittori internazionali per i corsi intensivi organizzati da Inschibboleth e Un'Isola in Rete. Iscrizioni ancora aperte per i laboratori di narrazione, critica e storia antica.

Il borgo di Castelsardo si prepara a ospitare un ciclo di quattro corsi intensivi di alta formazione estiva, le cosiddette Summer School, dedicati allo studio della filosofia, della letteratura e della scrittura creativa. Il programma, promosso dall'associazione culturale Inschibboleth in collaborazione con il festival letterario Un'Isola in Rete e sostenuto dagli enti locali tra cui la Regione, il Comune, la Camera di Commercio tramite il circuito Salude & Trigu e la Fondazione di Sardegna, è rivolto a studenti, insegnanti, ricercatori e semplici appassionati. Il calendario si apre il 3 e 4 luglio negli spazi dell'Archivio Storico e della Biblioteca Comunale con la sesta edizione de "Le parole degli antichi". L'iniziativa, intitolata "Gli antichi che non ti aspetti", propone un percorso di analisi del pensiero e della cultura classica guidato da esperti del settore come Tommaso Braccini, Graziana Brescia, Sotera Fornaro, Mario Lentano, Anna Maria Urso e Massimo Raffa, con le iscrizioni che rimarranno aperte fino al 26 giugno.

L'evento centrale della rassegna è rappresentato dalla diciottesima Scuola estiva internazionale in filosofia, che si terrà dal 6 all'8 luglio all'interno del Castello dei Doria, con la possibilità per gli iscritti di seguire le lezioni anche a distanza tramite internet o in differita. Il corso, fondato originariamente dal filosofo Elio Matassi, affronterà concetti complessi come la fenomenologia, ovvero lo studio dei fenomeni per come si manifestano alla coscienza umana, l'ontologia trinitaria, che indaga la natura dell'essere e dell'esistenza, e il rapporto tra il reale e le relazioni. I seminari vedranno in cattedra docenti di atenei italiani ed esteri, tra cui Andrea Bellantone, Piero Coda, Emilce Cuda, Joseph Cohen, Massimo Donà, Vito Impellizzeri, Gian Luigi Paltrinieri, Mahon O'Brien e Orietta Ombrosi. Le giornate filosofiche, per le quali è possibile registrarsi fino al 30 giugno, saranno integrate da presentazioni di libri.

Il programma didattico prosegue il 9 e 10 luglio con l'ottava edizione della Scuola estiva di Critica e Letteratura, un appuntamento pensato per fornire i metodi e gli strumenti tecnici necessari per analizzare in modo accademico i testi letterari. Le lezioni saranno tenute da Alessandro Cadoni, Giorgio Ficara, Filippo La Porta, Raffaele Manica e Massimo Onofri. Nel tardo pomeriggio di giovedì 9 luglio, questa stessa sede farà da cornice alla consegna del premio Dino Garrone, giunto alla settima edizione e riservato ai giovani critici letterari, con scadenza per le adesioni ai corsi fissata al 30 giugno.

Il ciclo formativo si chiude l'11 e il 12 luglio con un laboratorio pratico di scrittura creativa affidato a Walter Siti, vincitore nel 2013 del Premio Strega, il più prestigioso riconoscimento letterario nazionale. L'autore guiderà i partecipanti nello studio delle tecniche di narrazione e nei processi pratici di costruzione di un testo, con il termine ultimo per inviare le iscrizioni stabilito al 25 giugno.