Il dramma delle Fosse Ardeatine va in scena a Fonni: Ascanio Celestini inaugura il festival della letteratura d'inchiesta

L'attore romano apre la seconda edizione della rassegna "Barbagia in Blu" nella piazza del paese. Lo spettacolo "Radio Clandestina" ripercorre i tragici giorni dell'occupazione nazista nella Capitale.

L'eccidio delle Fosse Ardeatine e l'occupazione nazista di Roma arrivano nel cuore della Sardegna attraverso il teatro di narrazione. Lunedì 22 giugno, alle ore 20:30, Piazza San Giovanni a Fonni ospita Ascanio Celestini, attore e scrittore scelto per inaugurare la seconda edizione di "Barbagia in Blu". L'evento fa da anteprima a un festival interamente dedicato alla letteratura d'inchiesta, una rassegna culturale organizzata dall'amministrazione comunale in collaborazione con l'associazione culturale Altrove.

L'artista calcherà il palcoscenico con "Radio Clandestina", un'opera teatrale debuttata nell'anno duemila che rappresenta il tassello più noto del suo percorso artistico. Lo spettacolo ricostruisce i mesi bui vissuti dalla Capitale durante la Seconda guerra mondiale, portando davanti al pubblico le testimonianze e gli aneddoti di una delle stragi più sanguinose del Novecento italiano. Celestini, classe 1972 e reduce dalla recente pubblicazione del libro "Poveri Cristi" uscito nel 2025, porterà in piazza il suo consueto stile narrativo che unisce il testo scritto all'interpretazione orale diretta e priva di filtri.

L'esibizione teatrale rappresenta solo il primo atto del cartellone barbaricino. Dopo la serata inaugurale, il festival continuerà a esplorare i temi dell'informazione investigativa proponendo una serie di incontri mirati. La manifestazione chiamerà a raccolta autori e autrici attivi in tutta Italia, strutturando nuove occasioni di confronto e dibattito sulle principali opere d'inchiesta del panorama letterario nazionale.