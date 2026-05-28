Il primo clarinetto del San Carlo sale in cattedra a Sassari: tre giorni di studio prima del concerto a Santa Maria di Betlem

Simone Simonelli inaugura venerdì un laboratorio di alta formazione musicale negli spazi della Biblioteca Francescana. Domenica pomeriggio l'esibizione dell'ensemble chiuderà gli appuntamenti del festival Contrasti.

Simone Simonelli, il musicista che guida la sezione dei fiati nell'orchestra del Teatro San Carlo di Napoli, sbarca a Sassari venerdì ventinove maggio per assumere il ruolo di docente. L'arrivo in città del primo clarinetto dell'ente lirico partenopeo è legato all'apertura di un corso intensivo di perfezionamento tecnico, un laboratorio che si terrà tra le mura della Biblioteca Francescana annessa alla chiesa di Santa Maria di Betlem. Le ore di studio sfoceranno in una prova pratica domenica trentuno maggio, quando alle sedici in punto i musicisti si misureranno davanti al pubblico nel concerto conclusivo dell'ensemble di clarinetti.

La cattedra sassarese viene affidata a un interprete che ha costruito la propria carriera nelle principali buche d'orchestra della Penisola. Formato al conservatorio musicale di Perugia sotto la guida del maestro Ciro Scarponi, dove ha conseguito la laurea specialistica di secondo livello con il massimo dei voti e la lode, Simonelli ha già ricoperto l'incarico di primo clarinetto al Gran Teatro La Fenice di Venezia. Il suo percorso professionale annovera collaborazioni di vertice, sia in veste di solista che di componente d'orchestra, con il Teatro alla Scala di Milano e la sua Filarmonica, l'Opera di Roma, l'orchestra sinfonica nazionale della Rai di Torino e l'orchestra comunale di Bologna. Al lavoro sul palcoscenico e all'impegno didattico si aggiungono le diverse incisioni discografiche e radiofoniche realizzate per le etichette Euphonia, Naxos e The Voice Classic.

L'esibizione di domenica si incastra nel cartellone del festival Contrasti, rassegna musicale giunta alla sua edizione primaverile sotto la direzione artistica di Laura Cocco. La macchina logistica dell'evento è manovrata da Contrapunctum, ente del terzo settore senza scopo di lucro, che ha ottenuto per l'occasione il patrocinio formale del Comune di Sassari. I fondi per sostenere l'iniziativa arrivano dalla Fondazione di Sardegna e dalla locale Camera di Commercio, attraverso il programma di promozione territoriale denominato Salude e Trigu. Gli organizzatori hanno aperto le prenotazioni per assistere al concerto conclusivo, mettendo a disposizione degli spettatori il recapito telefonico 347 482 2192 e l'indirizzo di posta elettronica associazionecontrapunctum@gmail.com.