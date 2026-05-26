Feste e sagre in Sardegna - Puntata 3

Per il nostro terzo appuntamento attraverso le feste e sagre in Sardegna, andremo
ad Orroli.
A Orroli, la fine di maggio non è un semplice passaggio di stagione: è un tempo
che il paese riconosce come proprio, un momento in cui le case si aprono, le strade
si riempiono di voci e il rione di San Nicola torna a vivere con un’intensità che
appartiene solo alle feste più autentiche. Le “pratzas”, gli spazi domestici e
comunitari, diventano luoghi di incontro, di racconto, di memoria condivisa. È
come se il paese intero respirasse all’unisono, accogliendo chi arriva con la
naturalezza di un gesto antico.
La festa dedicata a San Nicola si intreccia con Pratzas Apertas, dando vita a un
percorso che unisce devozione, tradizione e convivialità. La dimensione religiosa
attraversa il rione con la sua solennità discreta, mentre attorno si sviluppa un
movimento continuo: artigiani che espongono i loro lavori, famiglie che aprono le
case per mostrare oggetti, fotografie, utensili che raccontano la vita di un tempo,
scene che riportano alla memoria gesti quotidiani ormai scomparsi.
È un viaggio
dentro l’identità del paese, un modo per far conoscere ciò che non si vede nei
giorni ordinari.
Tra i momenti più attesi c’è la Sagra de Sa Pardula, che celebra uno dei dolci più
rappresentativi della tradizione sarda. Il profumo delle pardule appena preparate
si diffonde nelle strade, mescolandosi a quello dei piatti tipici serviti nelle corti.
Ogni assaggio diventa un frammento di storia, un modo per entrare in contatto
con la cultura gastronomica del territorio. La cucina, qui, non è solo nutrimento:
è un linguaggio, un modo di raccontare il paese attraverso sapori che parlano di
famiglia, di lavoro, di stagioni.
Le antiche case del rione, aperte per l’occasione, diventano piccole mostre diffuse.
Si incontrano tessuti, strumenti agricoli, manufatti in legno, ceramiche, fotografie
che testimoniano un passato ancora vivo nella memoria collettiva. Ogni cortile ha
una sua voce, un suo ritmo, una sua storia da condividere. È un percorso che
invita a rallentare, a osservare, a lasciarsi guidare dalla curiosità. La musica
accompagna ogni momento della festa. Le sonorità tradizionali risuonano nelle
piazze e nelle vie, creando un’atmosfera che unisce generazioni diverse. I balli
popolari riportano in vita passi che appartengono alla memoria del paese, mentre
la grande esibizione musicale della serata dà alla festa un respiro più ampio,
capace di richiamare pubblico da tutto il territorio. È un modo per celebrare la
comunità, per ritrovarsi, per condividere un’emozione collettiva.
Pratzas Apertas e la Festa di San Nicola non sono solo un evento culturale, ma
sono un’esperienza che permette di entrare nel cuore di Orroli, di conoscere la
sua anima più autentica, di vivere il paese come lo vivono i suoi abitanti. È un
appuntamento che rinnova ogni anno il legame tra tradizione e presente, tra
memoria e futuro, tra chi custodisce la storia e chi arriva per ascoltarla.
Alla prossima settimana, per una nuova festa.