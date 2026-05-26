Cultura Feste e sagre in Sardegna - Puntata 3

Per il nostro terzo appuntamento attraverso le feste e sagre in Sardegna, andremo ad Orroli. A Orroli, la fine di maggio non è un semplice passaggio di stagione: è un tempo che il paese riconosce come proprio, un momento in cui le case si aprono, le strade si riempiono di voci e il rione di San Nicola torna a vivere con un’intensità che appartiene solo alle feste più autentiche. Le “pratzas”, gli spazi domestici e comunitari, diventano luoghi di incontro, di racconto, di memoria condivisa. È come se il paese intero respirasse all’unisono, accogliendo chi arriva con la naturalezza di un gesto antico. La festa dedicata a San Nicola si intreccia con Pratzas Apertas, dando vita a un percorso che unisce devozione, tradizione e convivialità. La dimensione religiosa attraversa il rione con la sua solennità discreta, mentre attorno si sviluppa un movimento continuo: artigiani che espongono i loro lavori, famiglie che aprono le case per mostrare oggetti, fotografie, utensili che raccontano la vita di un tempo, scene che riportano alla memoria gesti quotidiani ormai scomparsi.



È un viaggio dentro l’identità del paese, un modo per far conoscere ciò che non si vede nei giorni ordinari. Tra i momenti più attesi c’è la Sagra de Sa Pardula, che celebra uno dei dolci più rappresentativi della tradizione sarda. Il profumo delle pardule appena preparate si diffonde nelle strade, mescolandosi a quello dei piatti tipici serviti nelle corti. Ogni assaggio diventa un frammento di storia, un modo per entrare in contatto con la cultura gastronomica del territorio. La cucina, qui, non è solo nutrimento: è un linguaggio, un modo di raccontare il paese attraverso sapori che parlano di famiglia, di lavoro, di stagioni. Le antiche case del rione, aperte per l’occasione, diventano piccole mostre diffuse. Si incontrano tessuti, strumenti agricoli, manufatti in legno, ceramiche, fotografie che testimoniano un passato ancora vivo nella memoria collettiva. Ogni cortile ha una sua voce, un suo ritmo, una sua storia da condividere. È un percorso che invita a rallentare, a osservare, a lasciarsi guidare dalla curiosità. La musica accompagna ogni momento della festa. Le sonorità tradizionali risuonano nelle piazze e nelle vie, creando un’atmosfera che unisce generazioni diverse. I balli popolari riportano in vita passi che appartengono alla memoria del paese, mentre la grande esibizione musicale della serata dà alla festa un respiro più ampio, capace di richiamare pubblico da tutto il territorio. È un modo per celebrare la comunità, per ritrovarsi, per condividere un’emozione collettiva.



Pratzas Apertas e la Festa di San Nicola non sono solo un evento culturale, ma sono un’esperienza che permette di entrare nel cuore di Orroli, di conoscere la sua anima più autentica, di vivere il paese come lo vivono i suoi abitanti. È un appuntamento che rinnova ogni anno il legame tra tradizione e presente, tra memoria e futuro, tra chi custodisce la storia e chi arriva per ascoltarla. Alla prossima settimana, per una nuova festa.