Sbarca a Decimomannu il tour letterario di Ugo Cappellacci: venerdì il sipario sulla sua 'Rivoluzione gentile'

Il deputato e presidente della Commissione Affari Sociali della Camera presenta il suo volume al teatro Antica Valeria in un dialogo con Matteo Bruni. Dal saggio prende forma una scuola di formazione politica online destinata ai cittadini.

Il calendario delle presentazioni editoriali di Ugo Cappellacci fa tappa nel sud della Sardegna. Venerdì 8 maggio, a partire dalle ore 18.30, gli spazi del teatro "Antica Valeria" di Decimomannu ospiteranno l'incontro pubblico dedicato al volume intitolato "La rivoluzione gentile - verso la leadership della gentilezza". L'autore, che attualmente ricopre la carica istituzionale di presidente della Commissione Affari Sociali e Salute della Camera dei deputati, ovvero l'organo del Parlamento incaricato di esaminare e istruire i disegni di legge in materia sanitaria e assistenziale prima del voto finale in aula, illustrerà i contenuti del saggio attraverso un dialogo sul palco con Matteo Bruni.

L'opera non si struttura come un manifesto elettorale o un programma partitico in senso stretto, ma viene presentata ai lettori come un metodo operativo fondato sulla responsabilità, sui valori e sulla qualità dell'impegno nella sfera pubblica. A inquadrare le finalità della pubblicazione è lo stesso parlamentare: “La Rivoluzione gentile – spiega Cappellacci – non è uno slogan, ma un invito a riflettere sui valori che devono orientare la vita pubblica.”

L'appuntamento campidanese si inserisce in un perimetro di eventi ben più ampio. La campagna di promozione del libro ha già registrato diverse presentazioni nelle regioni della Campania, del Lazio e della Calabria. L'itinerario letterario, che prevede di toccare capillarmente tutte le province del territorio sardo, si estenderà successivamente nella Penisola, con tappe già fissate in diverse realtà cittadine italiane, tra le quali figurano i centri di Milano, Napoli, Siena e Verona.

Dall'impianto teorico del libro è scaturita un'iniziativa parallela sul fronte didattico, che si è concretizzata nella fondazione della Scuola di Leadership della Rivoluzione Gentile. Si tratta di un progetto formativo telematico, usufruibile online in forma del tutto gratuita e aperto a chiunque desideri partecipare. Il programma didattico mette in calendario lezioni e confronti diretti con figure di vertice della politica nazionale, ministri, amministratori degli enti pubblici ed esponenti di spicco provenienti dal mondo della cultura, del giornalismo e della società civile. L'obiettivo dei corsi è alimentare il dibattito sui temi dell'etica pubblica e sulla preparazione tecnica e morale della futura classe dirigente. Le procedure per l'iscrizione sono già operative e accessibili attraverso il profilo Instagram dell'autore e il portale web ufficiale dedicato al progetto letterario.